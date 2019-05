ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 9 май 2019 / 19:42 Tweet

09-05-2019

RM1941IR.034

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 277-ЕП



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 277-ЕП

София, 9 май 2019 г.



ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 179 ИК от доставчика на медийни услуги "Инвестор.бг" АД



С вх. номер ЕП-20-224/08.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от София Владимирова - председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия дали е налице нарушение на чл. 179 ИК от доставчика на медийни услуги "Инвестор.бг" АД. Към сигнала е приложен на 1 брой електронен носител със запис на платена форма на предизборна агитация - клип на ПП "ВМРО - БНД", предоставена за разпространение на 03.05.2019 г. в програмата "BULGARIA ON AIR" на доставчика на медийни услуги "Инвестор.бг" АД.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с видеоматериалите и извърши проверка, приема за установено следното:

Телевизионният материал безспорно има характер на предизборен агитационен материал, представен в рубрика "Избори за Европейски парламент" на "BULGARIA ON AIR", и носи задължителния атрибут на предизборно послание, съдържащо предупреждението, че "Купуването и продаването на гласове е престъпление". В излъчения видеоматериал липсва означението, че е платена форма на отразяване на предизборната кампания на политическите партии и коалиции.

От извършената проверка на страницата на "BULGARIA ON AIR" се установи, че е публикуван сключен договор с ПП "ВМРО - БНД" със срок на излъчване от 25.04.2019 г. до 24.05.2019 г.

По силата на чл. 179 ИК задължение на доставчиците на медийни услуги при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания е да ги отделят с визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен. От предоставения предизборен агитационен материал е видно, че това изискване не е спазено.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 и т. 26 във връзка с чл. 179, чл. 474, ал. 1 и чл. 496, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 179 ИК по отношение на "Инвестор.бг" АД, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, район "Слатина", бул. "Брюксел" номер 1, за излъчване на предизборен видеоматериал - клип на ПП "ВМРО - БНД", предоставен на доставчика на медийни услуги "Инвестор.бг" АД за разпространение в програмата "BULGARIA ON AIR", излъчен на 03.05.2019 г. във времевия диапазон от 08:56:20 до 08:56:50 ч., който не е отделен чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, съдържащ надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Виктория Емилова Миткова, ЕГН . . ., в качеството й на представител на "Инвестор.бг" АД.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Стоева



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова









ГБ/ЛТ



/РУМ/