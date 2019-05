ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 9 май 2019 / 19:42 Tweet

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 276-ЕП



Р Е Ш Е Н И Е

номер 276-ЕП

София, 9 май 2019 г.



ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 180 ИК от доставчика на медийни услуги "Инвестор.бг" АД



С вх. номер ЕП-20-228/08.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от София Владимирова - председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия дали е налице нарушение на чл. 180 ИК от доставчика на медийни услуги "Инвестор.бг" АД. Към сигнала е приложен запис на 1 брой електронен носител, съдържащ запис на платена форма на предизборна агитация на ПП "ВМРО - БНД", предоставена за разпространение на 30.04.2019 г. в 08:54 ч. в програма Радио "България он ер"/Bulgaria ON AIR на доставчика на медийни услуги. Приложено е и копие от таблица с информация за сключените договори от доставчика, публикувана в неговия сайт.

Централната избирателна комисия след като се запозна с видеоматериалите и извърши проверка, приема за установено следното:

Представеният запис представлява платена форма на предизборна агитация на ПП "ВМРО - БНД", предоставена за разпространение на 30.04.2019 г. в 08:54 ч. в програма Радио "България он ер"/Bulgaria ON AIR на доставчика на медийни услуги "Инвестор.бг" АД.

Доставчикът на медийни услуги "Инвестор.бг" АД няма обявен на интернет страницата си договор с ПП"ВМРО - БНД" за предоставяне на рекламно време в програмата на Радио "България он ер"/Bulgaria ON AIR.

Съгласно разпоредбата на чл. 180 ИК доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявят на интернет страницата си информация за договорите, в това число безвъзмездните договори, сключени с партиите и коалициите във връзка с предизборната кампания.

Централната избирателна комисия счита, че е налице нарушение на изискването на чл. 180 ИК от страна на доставчика на медийни услуги "Инвестор.бг" АД.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 180, чл. 484 и чл. 496, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл.180 ИК от страна на доставчика на медийни услуги "Инвестор.бг" АД, вписан в Агенция по вписванията с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Слатина" бул. "Брюксел" номер 1, представляван от Виктория Емилова Миткова за това, че на 30.04.2019 г. в 08:54 ч. в програма Радио "България он ер"/Bulgaria ON AIR е излъчена платена форма на предизборна агитация на ПП "ВМРО - БНД", без да е публикувана на интернет страницата на доставчика информация за сключен договор с ПП "ВМРО - БНД" във връзка с публикувани предизборни материали.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Виктория Емилова Миткова в качеството й на представител на "Инвестор.бг" АД.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Стоева



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова









