ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 7 април 2019 / 17:54 Tweet

IR 17:53:31 07-04-2019

RM1752IR.007

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 84-ЕП



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 84-ЕП

София, 7 април 2019 г.



ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение номер 53-ЕП от 4 април 2019 г.



На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



ДОПУСКА поправка на технически грешки в приложението към Решение номер 53-ЕП в образец номер 9 "Договор", както следва:

- в раздел II, т. 2.1., вместо "16 юни 2019 г." да се чете "9 юни 2019 г.".

- в раздел IV, т. 4.8., вместо "приложение номер 1" да се чете "приложение номер 3".



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Стоева



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова



КС/ЛТ



/РУМ/



