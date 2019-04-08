ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
IR 17:53:31 07-04-2019
RM1752IR.007
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 84-ЕП
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 84-ЕП
София, 7 април 2019 г.
ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение номер 53-ЕП от 4 април 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ДОПУСКА поправка на технически грешки в приложението към Решение номер 53-ЕП в образец номер 9 "Договор", както следва:
- в раздел II, т. 2.1., вместо "16 юни 2019 г." да се чете "9 юни 2019 г.".
- в раздел IV, т. 4.8., вместо "приложение номер 1" да се чете "приложение номер 3".
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
КС/ЛТ
/РУМ/
RM1752IR.007
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 84-ЕП
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 84-ЕП
София, 7 април 2019 г.
ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение номер 53-ЕП от 4 април 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ДОПУСКА поправка на технически грешки в приложението към Решение номер 53-ЕП в образец номер 9 "Договор", както следва:
- в раздел II, т. 2.1., вместо "16 юни 2019 г." да се чете "9 юни 2019 г.".
- в раздел IV, т. 4.8., вместо "приложение номер 1" да се чете "приложение номер 3".
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
КС/ЛТ
/РУМ/