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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:53:31 07-04-2019
RM1752IR.007
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 84-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 84-ЕП
София, 7 април 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение номер 53-ЕП от 4 април 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на технически грешки в приложението към Решение номер 53-ЕП в образец номер 9 "Договор", както следва:
- в раздел II, т. 2.1., вместо "16 юни 2019 г." да се чете "9 юни 2019 г.".
- в раздел IV, т. 4.8., вместо "приложение номер 1" да се чете "приложение номер 3".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

КС/ЛТ

/РУМ/

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