ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 20 февруари 2018 / 18:16 Tweet

IR 18:16:02 20-02-2018

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ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 4987-МИ/НР



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 4987-МИ/НР

София, 20 февруари 2018 г.



ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хасково, област Хасково



Постъпило е предложение с вх. номер МИ-10-8 от 16.02.2018 г. от председателя на Общинския съвет на ДПС - Хасково, за промяна в състава на ОИК - Хасково. Предлага се на мястото на Емине Адем Махмуд - секретар на ОИК, да бъде назначена Сениха Ерхан Неждет.

Към предложението са приложени: молба от Емине Адем Махмуд за освобождаването й като секретар на ОИК - Хасково; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Сениха Ерхан Неждет; 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:



ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Хасково, община Хасково, Емине Адем Махмуд, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Хасково, област Хасково, Сениха Ерхан Неждет, ЕГН ....

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова











АА/ЛТ









/ГИ/



