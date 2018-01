ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 12 януари 2018 / 21:18 Tweet

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 4958-МИ



Р Е Ш Е Н И Е

номер 4958-МИ

София, 12 януари 2018 г.



ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на нови и частични избори



На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 4, чл. 463, чл. 464, т. 11 и 12, чл. 465 и чл. 468 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:



1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на нови или частични избори за кмет на община, съгласно методиката - приложение към решението, както следва:



Председател - 710 лева

Заместник-председател - 640 лева

Секретар - 640 лева

Член - 600 лева



2. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на нови или частични избори за кметове на кметства, съгласно методиката - приложение към решението, както следва:



Председател - 610 лева

Заместник-председател - 550 лева

Секретар - 550 лева

Член - 520 лева



3. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на нови и частични избори за кметове на общини/кметства, както следва:

Председател - 64 лева

Заместник-председател - 58 лева

Секретар - 58 лева

Член - 54 лева



4. На членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които ще предават протоколите и книжата, определя по 10 лв. допълнително възнаграждение извън посоченото по т. 3. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК/ПСИК предават на приемащия член на ОИК удостоверението си за член на СИК/ПСИК. На гърба на удостоверението се изписва текстът "предал изборните книжа". Под текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.

5. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 3 и 4 от настоящото решение.

6. Възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК за новите избори са за сметка на държавния бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на държавния бюджет.

7. За насрочените нови избори членовете на ОИК получават месечното възнаграждение за времето от 50 дни преди изборния ден до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите в размерите, посочени в т. 1 или 2 от настоящото решение, в зависимост от вида на избора, а именно кмет на община или кмет на кметство.

8. Разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, в т.ч. и възнагражденията на ОИК, СИК и ПСИК, включително с техника и консумативи са, за сметка на общинския бюджет. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.

9. За насрочените частични избори за кметове членовете на ОИК получават месечно възнаграждение за времето от 40 дни преди изборния ден до 7 дни след обявяване на окончателните резултати, посочени в т. 1 или 2 от настоящото решение в зависимост от вида на избора, а именно кмет на община или кмет на кметство.

10. Членовете на ОИК за времето, през което получават месечно възнаграждение, не получават отделно възнаграждение за заседания и дежурства по реда на чл. 83, ал. 4 от ИК.

11. Разрешава при необходимост наемането на един IT специалист за подпомагане дейността на ОИК по време на активния период, който осигурява техническо организиране на заседанията, поддръжка на страницата, електронната поща и регистрите, водени от ОИК.

11.1. Общинската избирателна комисия може да възлага и други дейности на специалиста.

11.2. Определя еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК, в които се произвеждат нови избори, за периода от започване на работа на ОИК по подготовката и произвеждането на изборите до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер до 510 лв. Конкретното лице, както и размерът на възнаграждението и функциите по договора се определят с решение на ОИК, заверено копие от което се изпраща на кмета на общината за сключване на договор. Разходите са за сметка на държавния бюджет.

11.3. Определя еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК, в които се произвеждат частични избори, за периода от започване на работа на ОИК по подготовката и произвеждането на изборите до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер до 430 лв. Конкретното лице, както и размерът на възнаграждението и функциите по договора се определят с решение на ОИК, заверено копие от което се изпраща на кмета на общината за сключване на договор. Разходите са за сметка на общинския бюджет.

12. За времето по т. 9 разходите за пътуване на членовете на общинските избирателни комисии, чийто настоящ адрес не е в населеното място, където се провеждат заседанията на общинската избирателна комисия, се заплащат от общинския бюджет срещу представяне на разходооправдателен документ и при спазване на действащите правила и нормативи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова



Приложение

към Решение номер 4958-МИ

от 12 януари 2018 г.



МЕТОДИКА

за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и

на СИК/ПСИК за произвеждане на нови и частични избори



1. Определяне на размера на месечното възнаграждение на членовете на общинските избирателните комисии за подготовка и произвеждане на нови или частични избори за кмет на община (включително и втори тур)

Размерът на възнаграждението на членовете на ОИК се определя в зависимост от размера на минималната работна заплата (МРЗ) за страната към датата на приемане на решението, определена с ПМС номер 316 от 2017 г., обн., ДВ, бр. 102 от 2017 г., както следва:

1.1. Възнаграждението на председател на ОИК по т. 1 е в размер на МРЗ, увеличено с коефициент 1,4 - определя 710 лв.

1.2. Възнаграждението на заместник-председател и секретар на ОИК е в размер на 90 на сто от възнаграждението по т. 1.1, определя 640 лв.

1.3. Възнаграждението на член на ОИК е в размер на 85 на сто от възнаграждението на председателя по т. 1.1, определя 600 лв.



2. Определяне на размера на месечното възнаграждение на членовете на общинските избирателните комисии за подготовка и произвеждане на нови или частични избори за кметове на кметства (включително и втори тур)

Размерът на възнаграждението на членовете на ОИК се определя в зависимост от размера на минималната работна заплата (МРЗ) за страната към датата на приемане на решението, определена с ПМС номер 316 от 2017 г., обн., ДВ, бр. 102 от 2017 г., както следва:

2.1. Възнаграждението на председател на ОИК по т. 2 е в размер на МРЗ, увеличено с коефициент 1,2 - определя 610 лв.

2.2. Възнаграждението на заместник-председател и секретар на ОИК е в размер на 90 на сто от възнаграждението по т. 2.1 - определя 550 лв.

2.3. Възнаграждението на член на ОИК е в размер на 85 на сто от възнаграждението на председателя по т. 2.1, определя 520 лв.



3. Определяне на възнагражденията на членовете на СИК

Размерът на възнаграждението на членовете на СИК се определя на основата на минималната часова работна заплата, съгласно ПМС номер 316/2017 г. Възнаграждението се определя общо за времето, необходимо за работа, съгласно чл. 97, ал. 1 от ИК.

3.1. Възнаграждението на председател на СИК се определя на база средно 14 часа, увеличено с коефициент 1,5 - 64 лв.

3.2. Възнаграждението на заместник-председател и секретар на СИК е в размер на 90 на сто от възнаграждението на председател на СИК - 58 лв.

3.3. Възнаграждението на член на СИК е в размер на 85 на сто от възнаграждението на председател на СИК - 54 лв.



