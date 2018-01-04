ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 4 януари 2018 / 14:17 Tweet

IR 14:17:01 04-01-2018

PP1416IR.002

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 4941-МИ



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 4941-МИ

София, 4 януари 2018 г.



ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково



Общинска избирателна комисия - Хасково, с писмо вх. номер МИ-15-433/22.12.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с влязло в сила решение номер 467 от 20.12.2017 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково, Стойчо Стоянов Стоев.

Към уведомлението са приложени следните документи: решение номер 467 от 20.12.2017 г. на ОИК - Хасково; заверено копие от писмо от Районен съд - Хасково, до ОИК -Хасково, с вх. номер 371/19.12.2017 г. с приложен заверен препис от Присъда номер 57/12.10.2017 г., постановена по НОХД номер 1197/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково, влязла в сила на 11.12.2017 г. с Решение номер 151/11.12.2017 г. по ВНОХД номер 715/2017 г. на Окръжен съд - Хасково.

Съгласно данни на ГД "ГРАО" относно броя на населението по постоянен и настоящ адрес към 15.12.2017 г. в кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково, има регистрирани 926 жители по постоянен адрес, поради което кметство Криво поле отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия - Хасково, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова



МБ/ЛТ



/ПП/



