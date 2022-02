IF 08:47:02 16-02-2022

"Schneider Electric България" спечели наградата

за "Най-добър работодател на годината"









София, 16 февруари (Екатерина Тотева, БТА)

Наградата на b2b Media за "Най-добър работодател на годината - Employer of the Year" спечели Schneider Electric България, за компания - Employer Brand Leader отличието грабнаха Филип Морис България, а индивидуалният приз си поделиха Михаил Петров, изпълнителен директор на "Schwarz IT България", Милена Караилиева, директор Човешки ресурси на "Кауфланд България", и Боряна Джонева, Employer Brand manager на SoftServe Bulgaria.

Връчването на годишните награди на b2b Media, с които отличават най-добрите работодатели и екипи, се проведоха в присъствието на официални гости, медии и финалисти, съобщиха организаторите. По време на официалната церемония бяха определени призьорите в над 20 категории.

За пореден път в категорията за HR Technology of the Year първото място беше за Progress, а в надпреварата за Employer Branding Video бяха отличени цели 5 компании, сред тях - Bosch Engineering Center Sofia, Robert Bosch, "Модис България", "Нетера", dm Bulgaria и TBI Bank.

Наградените в HR Strategy of the Year са "Мусала Софт", "Телерик Академия", БОРИКА АД и "EVN България".

Най-добри в категорията Employer Branding Innovation се оказаха "Акронис България", а първото място за Employer Branding Idea грабнаха Пощенска банка, които взеха първото място и в категория Ex-cellence in Teamwork.

Журито определи като номер 1 в Employer Branding Project - Clune-Tech, а най-харесани в Innovation in Talent Management се оказаха "Лидл България". Първи в категория - Innovation in Talent Education са "А1 България".

Призът за Тeam Lead of the Year отиде при Тамаш Хак-Ковач, председател на УС и главен изп. директор, Банка ДСК.

УниКредит Булбанк АД надвиха конкурентите си в категорията Еxcellence in Coaching.

Трима бяха отличени като Еmerging Leader: Яна Янкова, старши мениджър "Финтех и дигитални решения" в А1 България, Павлина Банчева - Колева, Head of Complience, Anakatech , Александър Самарджиев, Head of Analytics Delivery, Experian България

Park Lane Office Center спечели приза за Excellence in Office Space, "БОпартнърс" в Employer Branding Network, а ИМОТЕКА във Flexible Workplace.

В категорията Excellence in Stress Management първото място беше присъдено на Сименсо. Обединена българска банка се отличиха в една от новите категории на конкурса - Creative Thinking.

Призът за Management of New Employees беше присъден на "Кауфланд България" а в категории Employer Branding Event първото място зае УниКредит Булбанк.

