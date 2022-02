IF 13:38:31 15-02-2022

ES1335IF.012

Япония - авиокомпания - летящи таксита



Компанията майка на "Ол нипон еъруейз"

си партнира с американски стартъп

по проект за летящи таксита в Япония





Токио, 15 февруари (БТА)

Японската "Ей Ен Ей Холдинг" (ANA Holdings Inc) ще си партнира с американския стартъп "Джоби Авиейшън" (Joby Aviation), за да пуснат услугата "летящо такси" в Япония. Това съобщиха двете компании в съвместно прессъобщение, цитирано от агенция Киодо.

Компанията майка на авиопревозвача "Ол нипон еъруейз" (All Nippon Airways) и американският стартъп ще работят заедно по полетните дейности, управлението на трафика, развитието на инфраструктурата и обучението на пилоти за летящи таксита, се казва в съвместно съобщение.

"Джоби Авиейшън" има за цел да пусне услуга за въздушно такси през 2024 г. Компанията разработва изцяло електрически, петместен самолет, който може да излита и каца вертикално. Максималната дължина на полета се очаква да бъде 241 километра, а максималната му скорост - 321 километра в час.

"Да можем да предоставим (на нашите клиенти) възможност за бързо и устойчиво пътуване от международно летище до центъра на града е много примамливо", посочва в прессъобщението изпълнителният вицепрезидент на "Eй Ен Ей Холдинг" Коджи Шибата.

"Eй Ен Ей Холдинг" последва примера на "Тойота Мотър" (Toyota Motor Corp.), която също си сътрудничи с американския производител на електрически самолети. Най-големият автомобилостроител в света по произведен брой автомобили съобщи през 2020 г., че е инвестирал 394 милиона долара в "Джоби Авиейшън". Концернът цели да сподели своя опит в производството на автомобили и технология за електрификация, за да помогне за масовото производство на електрическите самолети. (Илиян Цвейн)







/ЕС/