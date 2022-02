IF 13:32:31 10-02-2022

САЩ - технологии - резултати



"Дисни+" силно надмина очакванията

с близо 130 милиона абонати





Ню Йорк, 10 февруари (БТА)

Гигантът в развлекателната индустрия, стрийминг услугата "Дисни+" (Disney+), е имала в началото на януари близо 130 милиона абонати, което е доста над очакваното, предаде Франс прес.

За едно тримесечие "Дисни+" е прибавила 11,7 милиона абонати до общо 129,8 милиона, се казва в комюнике на групата. Това е много повече от очакваните 124,6 милиона абонати, според прогноза на анализатори, анкетирани от "ФактСет" (FactSet).

Средните приходи на абонат са нараснали с 9 процента, а оборотът от онлайн видеоуслугите, включващи освен "Дисни+", също и "Хулу" (Hulu) и "И Ес Пи Ен+" (ESPN+), се е увеличил с 34 процента на годишна основа.

В същото време обаче оперативните печалби са нараснали още повече, до 600 милиона долара за тримесечието.

Приходите от класическа телевизия, макар да остават по-високи отколкото при стрийминга, отчитат годишна стагнация.

По отношение на съдържанието "Дисни" се е възползвал от успеха на някои филми, на първо място "Спайдър-мен:Няма път към дома" (Spider-Man: No Way Home) - копродукция със "Сони" (Sony), донесла 1,77 милиарда долара на боксофиса от появата си в средата на декември.

През първото тримесечие на фискалната си година (октомври-септември) калифорнийската компания е получила тласък и от възобновяването на дейността на развлекателните й паркове, много от които бяха затворени през целия или част от същия период на 2020 година.

Така оборотът на марката се е удвоил, със значителното увеличение на продадените входни билети, но и с нарастване на средния разход на посетител.

Общо за всички дейности оборотът е скочил с 34 процента за една година до 21,8 милиарда долара през първото тримесечие от финансовата година. Печалбата е достигнала 1,1 милиарда долара.

Печалбата на акция е нараснала до 1,06 долара, което е доста повече от очакваните 73 цента. /Росица Николова/



