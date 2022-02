IF 09:52:31 10-02-2022

Националният ден на България

беше отбелязан неформално

на световното изложение в Дубай





София, 10 февруари (Екатерина Тотева, БТА)

Без официална визита на представител на български институции, но въздействащо и емоционално, Националният ден на България беше отбелязан неформално на световното изложение в Дубай, съобщиха от ДЗЗД "България Експо 2020".

След отлагането на официалното му честване, датата 9 февруари 2022 г. в календара на "Експо 2020 Дубай" остана свободна, посочват от консорциума. На "Площада на нациите" не звуча българска музика, не беше издигнат и националният флаг, но в българския павилион и на няколко сцени на световното изложение България беше в сърцата на посетителите.

Десетки поздравления в социалните мрежи отправиха екипите на останалите павилиони. Павилионът стана място за срещи на българи от различни части на Обединените арабски емирства (ОАЕ), някои от които бяха дошли със своите семейства. Всички те опитаха погача с шарена сол и млечни продукти на компанията "Лакрима".

Неформалното честване беше отбелязано с представянето на олимпийските ни шампионки по художествена гимнастика, нематериалното културно наследство, българския фолклор и кухня.

Истински фурор предизвика "диамантеният отбор" на България - Ансамбълът по художествена гимнастика, който триумфира на XXXII летни олимпийски игри в Токио миналата година. Момичетата бяха посрещнати с огромен интерес. Техни почитатели пристигнаха специално в българския павилион, за да се срещнат със Симона, Ерика и Стефи. За съжаление в последния момент пътуването до Дубай на Мадлен и Лаура отпадна по здравословни причини.

В деня за автографи Мария от Абу Даби дойде със своята приятелка от Индия, за да се снима с момичетата, а Миса от Японския павилион сподели с тях своите спомени от Олимпийските игри, където е била част от спомагателния екип на организаторите и е следила техните успехи.

Местни журналисти взеха интервюта от българските момичета, а екип на Българската национална телевизия отрази тяхното участие в две поредни вечери на "Арена спортс Дубай", подгрявани от малките гимнастички на "Аспайър джимнастикс Дубай" (Aspire gymnastics Dubai).

Вълнуващи бяха срещите на олимпийските медалистки с екипите на няколко павилиона, които организираха ВИП посещения специално за тях: на домакините от ОАЕ, на Япония и на Италия.

На 6 февруари в българския павилион гостува д-р Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионален център - София, ЮНЕСКО. Тя използва посещението си в Дубай, за да се срещне с представители на част от 17-те държави, които центърът в София представлява. Мисията му е да насърчава активното сътрудничество в областта на нематериалното културно наследство на национално, регионално и международно ниво.

Фолклорното трио TRIGAIDA изнесе концерт снощи от 20 ч. в "Дубай милениум амфитеатър", който очарова публиката на "Експо 2020 Дубай" с магията на българския фолклор.

Проектът TRIGAIDA обединява таланта, креативността и опита на трима утвърдени музиканти на българската музикална сцена, а именно Георги Маринов - Хорхе (Oratnitza, Тъпани и гайди, The Groovin 'Pipers), Иван Шопов (известен също като Balkansky, Cooh ) и Ася Пинчева (Oratnitza, Космически гласове от България)

TRIGAIDA преплитат българския фолклор със съвременната естетика на електронната музика. Дебютният им албум "ELATE" има съвременно звучене и разкрива нов прочит на българското музикално наследство, използвайки фолклорни мотиви и песни като основа на своите композиции.

Elektrick Me подготвиха специална мултимедия за концерта на TRIGAIDA в Дубай, в която съчетаха елементи на абстрактното изкуство с пейзажите на българската природа.

Културната програма в българския павилион продължава с участието на гайдаря Радостин Русев в българския павилион. Той свири всяка вечер от 18 и 19 ч. до 13 февруари, включително.

В началото на месеца вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова съобщи, че ще бъдат спрени всички плащания по договора с консорциум "България Експо 2020", свързан с "Експо 2020 Дубай", заради неизпълнени условия. Нинова обяви още, че КПКОНПИ разследва случая и вече започва да провежда разпити на хора, които са участници в тези събития. Папката със събрани от ведомството документи, доклади и доказателства по случая ще бъде внесена в прокуратурата, допълни Нинова. В становище на консорциума, получено тогава в БТА, се посочваше, че ДЗЗД "България Експо 2020" ще търси законови пътища да докаже пълното и точно изпълнение на договора, както и възстановяване и подобряване на силно затруднената комуникация с различните екипи на Министерството на икономиката, от която произтичат всички възникнали проблеми в хода на организацията и провеждането на дейностите по обществената поръчка. От "България Експо 2020" заявиха още, че ще съдействат "с всички средства на проверката на Прокуратурата и КПКОНПИ" и се надяват "бързо да установят всички закононарушения и техните извършители".

Вицепремиерът Нинова каза в началото на този месец, че вече има определен ден на България в рамките на изложението. Под въпрос е коя точно да бъде датата заради пандемията, каза още Нинова и добави, че след обсъждане ще се реши дали ще има представител на България на този ден. Аз лично не бих се ангажирала да бъда представител на държавата на това изложение, заяви тя и уточни, че занапред случаят с експото отива в ресора на министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер.

