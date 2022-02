IF 18:43:01 08-02-2022

"Булгаргаз" е реализирал печалба

от сделките на 4 февруари,

посочват от дружеството





София, 8 февруари (Антоан Николов, БТА)

"Булгаргаз" ЕАД реализира печалба в размер на 568 000 лева, ако се сравнява продажната цена и цената по договора с най-висока цена и над 1,4 млн. лева, ако сравнението е с утвърдената цена от КЕВР с включен достъп и пренос до ВТТ (Виртуална търговска точка). Това се посочва в прессъобщение на дружеството по отношение на реализираните от "Булгаргаз" сделки на 4 февруари 2022 г.

"Булгаргаз" е продал общо 37 700 мегаватчаса, от които 37 400 мегаватчаса за продукт уикенд (WE) и ден напред (DA) и 300 MWh за продукт в самия ден (WD), чрез реализиране на 18 сделки с 8 търговци на газ, като търговията е продължила от 11:24 ч. до 17:05 ч. Дружеството е продало продуктите WE и DA на средна цена 150,29 лева за мегаватчас (средната цена на румънската газова борса BRM на сегмент DA на 4 февруари е била 154 лева за мегаватчас, а на 5 февруари на същия сегмент е била 149 лева за мегаватчас). За продукт WD цената е била 145 лева за мегаватчас (при цени за балансиране на "Булгартрансгаз" ЕАД, съответно: за 4 февруари - 138,21 лева за MWh, за 5 февруари - 137,99 лева за мегаватчас, за 6 февруари - 138,05 лева за мегаватчас). В тези дни няма сделки с аналогични продукти, сключени на "Българска енергийна търговска платформа" АД.

Дневните продукти (WD, DA, WE) на всички европейски газови борси се търгуват 24/7 на принципа на непрекъсната търговия на анонимна база, като целта на дневните сделки е всеки търговец, регистриран на пазара, е да поддържа входящите потоци (покупка и добив на природен газ) максимално близки до изходящите потоци за деня (продажба и нагнетяване на газ), уточняват от "Булгаргаз".

Сделките, реализирани от "Булгаргаз" на 4 февруари, са част от този процес, предвид отчетения излишък на природен газ в резултат на намаленото потребление в страната, поради повишаване на температурите. Друг инструмент за балансиране на портфолиото, в случай на положителен дневен дисбаланс, е намаляване на входящите потоци, напр. от покупка, което зависи от условията по договорите. В повечето случаи това не е възможно или, ако е възможно, е икономически неизгодно, още повече че капацитетът на вход вече е резервиран и следва да бъде платен. Остава възможността за намаление на планираните по месеци за добив количества от ПГХ "Чирен", което технически невинаги е възможно за ден напред, поради технологичните особености на работа на газохранилището, добавят от обществения доставчик.

Търговията на борсата е нормален и задължителен инструмент за балансиране на портфолиото, а не изключение, изтъкват от "Булгаргаз".

В допълнение на това следва да се направи и уточнението, че борсовата търговия е необходима не само, когато има излишъци на природен газ, но и когато съответният търговец има възможност да реализира печалба за дружеството, посредством нея, се посочва още в съобщението.

/СС/