Транзитът на руски природен газ през Украйна

е намалял с 57 процента през януари.

За цялата 2021 г. спадът е 25 процента





София, 7 февруари /Антоан Николов, БТА/

Транзитът на руски природен газ през територията на Украйна за януари възлиза на 1,6 милиарда кубични метра, което е с 57 процента по-малко спрямо обемите за същия месец на 2021 г. Това съобщи днес компанията "Оператор на газопреносната система на Украйна" ("Оператор ГТС Украяни" - Gas Transmission System Operator of Ukraine) на сайта си.

Според украинската компания транзитът на природен газ за Словакия през първия месец на 2022 г. е възлизал на 1,04 милиарда кубични метра, което е с 53 на сто по-малко в сравнение с януари 2021 година. Транзитът до Полша е намалял с 66 процента до 110 милиона кубични метра. В същото време транзитът към Молдова е нараснал с 1,3 процента до 398 милиона кубични метра. През миналия месец транзитът до Румъния е възобновен до 116 млн. куб. метра газ, но това е с 24,6 на сто по-малко спрямо януари миналата година.

През цялата 2021 г. операторът е транзитирал през Украйна 41,6 милиарда кубични метра природен газ към Европа, което е с 25 процента по-малко в сравнение с 2020 г., когато транзитно са били пренесени 55,8 млрд. кубични метра. Средният дневен обем на транзита през миналата година възлиза на 114 милиона куб. метра, посочва ТАСС.

При днешните търгове "Газпром" не е резервирал допълнителни мощности за транзит на природен газ през Украйна, нито капацитет за транспорт на газ за Германия през Полша по транснационалния магистрален газопровод "Ямал-Европа" за второто и третото тримесечие на 2022 г. съобщават от ТАСС, позовавайки се на данните на платформите Ар Би Пи (Regional Booking Platform - RBP) и Джи Ес Ей (Great Solution for Auctioning - GSA).

"Газпром" спря да транспортира газ за Европа по газопровода "Ямал-Европа" на 21 декември миналата година поради липса на заявки от европейски потребители, припомня ТАСС. Холдингът не е резервирал мощности за транспорт на синьо гориво през "Ямал-Европа" за февруари, което означава, че решението за обемите на газа, доставян по този газопровод, ще се взема на ежедневните аукциони.

Руският холдинг не е резервирал допълнителни мощности за транзит на природен газ през Украйна от половин година.

През 2019 г. Москва и Киев се договориха да продължат транзита на руски газ през украинска територия за периода от 2020 до 2024 г. с възможност за удължаване на споразумението с още 10 години. ТАСС уточнява, че договорът предвижда транзит на 65 млрд. кубични метра газ през 2020 г. и 40 млрд. куб. метра годишно от 2021 до 2024 година. Контрактът е подписан на принципа "ползвай или плащай", при който транзитните такси се начисляват за сумата на резервирания капацитет, дори ако действително пренесените количества са по-малки. Транзитът на руски газ към Европа през украинската газопреносна система през 2021 г. възлиза на около 41,66 милиарда кубични метра.

Транснационалният газопровод "Ямал-Европа" преминава през територията на четири държави - Русия, Беларус, Полша и Германия. Проектният капацитет на тръбата е 32,9 милиарда кубични метра газ годишно.



