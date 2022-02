Сименс отново на първо място в своята категория в класацията на американското списание "Форчън" за най-уважаваните компании 7 февруари 2022 / 16:08 Tweet

Сименс отново на първо място в своята категория

в класацията на американското списание "Форчън"

за най-уважаваните компании





София, 7 февруари /Христо Воденов, БТА/

За седма поредна година Сименс (Siemens) заема първо място в своята категория "Промишлено машини" (Industrial Machinery) в класацията на американското списание "Форчън" за най-уважаваните компании (World's Most Admired Companies 2022), съобщиха от фирмата.

Германският технологичен концерн е лидер по 7 от 9-те критерия, а при останалите е на второ място, което го поставя на върха в съответната категория.

Проучването подрежда компаниите с най-добра репутация в света въз основа на цялостен анализ на техния имидж. В тазгодишната класация са включени 52 индустрии. Победителите в отделните категории се определят чрез гласуване, в което са участвали близо 3700 мениджъри, анализатори и експерти.

Крайните резултати в класацията на списанието се формират на база на оценката по 9 критерия. Това са иновации, финансова стабилност, качество на продуктите и услугите, глобална конкурентоспособност, управление на персонала, дългосрочна стойност на инвестициите, управление на корпоративните активи, качество на управление и корпоративна социална отговорност.

Списание "Форчън" изготвя World's Most Admired Companies съвместно с консултантската компания "Корн Фери Хей груп" (Korn Ferry Hay Group). В тазгодишното цялостно класиране "Епъл" (Apple), "Амазон" (Amazon) и "Майкрософт" (Microsoft) се нареждат за трета поредна година съответно на първо, второ и трето място. Четвърти е фармацевтичният гигант "Пфайзер" (Pfizer), а пети в класацията е американският медиен и развлекателен конгломерат "Уолт Дисни" (Walt Disney).

