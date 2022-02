"Generations" нa Атила Топма

"Хуавей" обяви победителите

във фотоконкурса

HUAWEI 2021 NEXT-IMAGE Awards





София, 3 февруари /Христо Воденов, БТА/

"Хуавей" (Huawei) обяви победителите във фотоконкурса HUAWEI 2021 NEXT-IMAGE Awards, като раздаде общо 70 награди в различните категории, съобщиха от компанията.

Участници от 100 държави и региони са изпратили над един милион фотографии, публикувани на сайта на конкурса и разгледани и оценени от професионално жури.

Кадрите "Generations" на унгарския фотограф Атила Топма, "Hometown feast" на китайския фотограф Жанг Уей, и "I am a father now!" на чешкия фотограф Зденек Дворжак са класирани на първите места. Всеки от тримата получи парична награда от 10 000 долара и последни модели смартфони на компанията.

"Hometown feast" на Жанг Уей

"I am a father now!" на Зденек Дворжак

