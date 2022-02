IF 11:25:31 03-02-2022

ZM1121IF.004

електромобили - компании - сделка



Компанията АББ е увеличила дела си

в китайски доставчик

на зареждане на електромобили





София, 3 февруари /Христо Воденов, БТА/

Компанията АББ (ABB) е увеличила дела си в китайския доставчик на зареждане на електрически превозни средства "Чардждот Шанхай ню енерджи текнолъджи" (Chargedot Shanghai New Energy Technology Co., Ltd.) до 80 процента, съобщиха от "АББ България" (ABB Bulgaria).

През март 2020 г. АББ придоби 67 на сто от "Чардждот". Допълнителната инвестиция е част от стратегията за растеж на подразделението на АББ за електрическа мобилност и допълнително укрепва позицията на АББ в бързо развиващия се китайски пазар на електрическа мобилност. Финансовите параметри на сделката не са обявени.

Китай регистрира най-голям брой продажби на електромобили в световен мащаб през 2021 г. за седма поредна година, с повече от 3,5 милиона продадени електрически превозни средства и увеличение от 1,6 пъти спрямо 2020 година, се припомня в съобщението.

/ЦМ/