Възможностите на българския балнеотуризъм

са били представени при бизнес форум

на "Експо 2020 Дубай"





София, 2 февруари /Екатерина Тотева, БТА/

Най-много туристи от Румъния, Турция и Германия посещават България през последните две години. Това сочат данните на Министерството на туризма, представени днес на бизнес форум, посветен на балнеологията в България по време на "Експо 2020 Дубай". Събитието, организирано от българския павилион, е част от тематичната седмица "Wellness & Spa" на световното изложение, съобщиха от "България Експо 2020".

Близо 600 000 румънци са посетили България през 2020 г., като броят им се е увеличил до 800 000 през 2021 година. Ръст в броя на туристите през 2021 г. се наблюдава и при гостите от останалите страни в списъка ТОП 10, за които България е атрактивна дестинация за почивка.

В своята презентация Румен Драганов, директор на Института по анализи и прогнози в туризма към УниБИТ и член на УС на Българския туристически съюз, е посочил, че се очаква вътрешният туризъм у нас да удвои интензивността на свободните пътувания през следващите три десетилетия и до 2050 г. вътрешните пътувания да достигнат 38 милиона годишно. Това прави средно 6,3 туристически пътувания на човек със средна продължителност на пътуването 2,8 дни.

Драганов е припомнил изявление на Световния съвет за пътуване и туризъм (WTTC) от 2020 г., според което България е част от туристическите дестинации с печат за безопасност и хигиена (Safety and hygiene travel stamp).

"Поглезете здравето си, докато пътувате. Море. Гледки. Въздух. Земя. СПА" е била темата на презентацията на Лъчезар Тодоров, изпълнителен директор на "Тера Тур Сервиз", България. Той е представил възможностите за съчетаване на почивката на море или планина в България със спа и уелнес туризъм.

Красимира Стоянова, изпълнителен директор на "Албена Тур" АД, част от "Албена Груп", официален туроператор на "Albena Hotels & Resorts", е представила връзката между природата и здравето и как те могат да бъдат комбинирани по време на почивка на морето. Темата на нейната лекция е била: "Албена - здраве от природата" и в нея са били представени данни от 30-годишния опит на компанията.

Представителят на "Албена" е припомнил, че потреблението на електроенергия в курорта е до 70 на сто по-ниско в сравнение с други места за почивка, тъй като тя се генерира от собствени соларни панели.

Тодор Бобев, изпълнителен директор на "Тъч меню" (Touch menu Ltd), е представил българската иновация в резервирането: "дигитално меню" за хотели, ресторанти, барове и търговски центрове.

"ТъчМеню" е уникална дигитална платформа за хотели, предназначена да оптимизира съществуващите операции, да подобри изживяването на клиентите, както и да увеличи печалбите чрез различни маркетингови инструменти, се изтъква в прессъобщението.

"България: безопасна и атрактивна туристическа дестинация. Възможности за спа, уелнес и здравен туризъм" е била темата на онлайн презентация в рамките на форума. Тя е била представена от Николина Ангелкова - народен представител и заместник-председател на Комисията по туризъм в Народното събрание.

Участниците в бизнес конференцията "Wellness & Spa" и партньори са осигурили четири специални награди, които ще бъдат изтеглени в края на тематичната седмица между посетителите на българския павилион.

В рамките на седмицата в българския павилион се очакват хотелиери и експерти в туризма, които да проведат срещи със своите български колеги, участници във форума. Организирани са медийни изяви, на които да бъде представена България като спа дестинация.



















