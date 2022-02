В енергетиката трябва да се ръководим по два основни принципа - максимално конкурентоспособна енергия и максимално независима енергия, заяви премиерът Кирил Петков 1 февруари 2022 / 22:11 Tweet

Имаме огромен проблем в енергийния сектор, 30 процента от енергията в България е от АЕЦ "Козлодуй", почти 100 процента от доставките на газ у нас идват от Русия, това ни прави изцяло зависими. Затова трябва да ни водят две основни стратегии - максимално конкурентоспособна енергия и максимално независима енергия в рамките на зелената сделка. Това заяви министър-председателят Кирил Петков в изказването си на събитието The World Ahead 2022, организирано от изданието The Economist в София.

Премиерът каза, че трябва бързо да постигнем енергийна независимост. Ако не направим нещо, ние всъщност имаме 100 процента зависимост, нашите мощности стават неконкурентни и неадекватни на европейската политика, което трябва бързо да се промени, подчерта министър-председателят.

Според него трябва да се търсят възможности по стратегията слънце-батерия. Хубавото, по думите на Петков, е, че технологиите за батерии се подобряват, разходите спадат, така че цялата нова енергийна стратегия на България трябва да бъде в унисон с тези две идеи - максимално евтина енергия и максимално независима енергия.

Кирил Петков изрази надежда, след 13 години очакване, гръцката газова връзка да бъде факт. Премиерът съобщи, че всяка седмица разговаря с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис. "Станали сме като проджект мениджъри, аз му изпращам ъпдейт рипорт докъде са стигнали гръцките строители. Извиних му се, че това не е на ниво министър-председател, но тази връзка ни е ужасно важна", посочи българският премиер. Той каза, че с Мицотакис си разменят есемеси за напредъка по трасето.

Премиерът акцентира върху това, че енергийната стратегия на България трябва да се промени, за да имаме възможност да развиваме икономиката си. Чуждите инвестиции са страшно намалени. Според Петков страната има достъп до най-големия пазар на света, има логистика, с която да стига тези пазари лесно, има морска граница. България би трябвало да бъде портала на Европа от изток, но не е, посочи премиерът. Според него едно от нещата, които трябва да се променят, е начинът на мислене на самите хора, на самите нас. Важно е да има работещи институции, но ние трябва да бъдем отговорни за това, което правим. В България сме най-малко самокритични, каза премиерът и призова българите да запретнем ръкави.

