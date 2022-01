IF 14:36:01 28-01-2022

ZM1432IF.001

Електромобилност - Великобритания - данни



Стимули за собствениците

на електромобили

във Великобритания





София, 28 януари /БТА/

Продължаваме с информацията за мерките и стимулите за електрически превозни средства (ЕПС) в отделни страни в Европа, за да се ориентираме докъде сме в България.

Графиката по-долу показва броя на електрическите автомобили, регистрирани в Обединеното кралство до края на 2021 година. Към края на декември 2021 г. по пътищата на Великобритания са се движели над 740 000 плъгин (plug-in) превозни средства (които се зареждат в електрическата мрежа - бел. ред.). Това са близо 395 000 регистрирани BEV (захранвани от батерии електрически автомобили) и 350 000 PHEV (плъгин хибридни електрически автомобили). През миналата година се наблюдава най-голямото годишно увеличение на броя на регистрациите, като повече от 305 000 регистрирани ЕПС показват ръст от 74% спрямо 2020 г. През 2021 г. са продадени 130 000 допълнителни превозни средства спрямо продадените през 2020 г.



Обединеното кралство е една от малкото държави, която има цялостна стратегия за електрическа мобилност. Там работи официална служба: Office for Zero Emission Vehicles (OZEV), съобразно стратегия за електромобилност, наречена Road to Zero. Както OZEV, така и други правителствени ведомства, работещи по стратегията, целят да сложат край на продажбата на превозни средства, задвижвани от изкопаеми горива до 2040 г., като използват политики, обхващащи търговските превозни средства, обществения транспорт, инфраструктурата за зареждане и др. Бюджетът на структурата е 290 милиона британски лири, предназначени за насърчаване на използването на превозни средства с ниски емисии. От септември 2019 г. правителството на Обединеното кралство отпусна още 500 милиона лири, които да бъдат инвестирани през следващите години в "зелени технологии за по-чисто и по-здравословно бъдеще".



Някои от мерките за стимулиране в Обединеното кралство включват:



Стимули за ЕПС

Субсидии



Безвъзмездна помощ за покупка (Plug-in Car Grant) - с нея купувачите могат да получат до:

- 35% от цената на електрическа кола (до максимум 3000 британски лири в зависимост от модела);

- 20% от цената на електрически мотоциклет или мотопед (до макс. 1500 лири);

- 20% от цената на електрически ван (до макс. 8000 лири);

- 20% от цената на голям електрически ван или камион (до макс. 20 000 лири за първите 200 поръчки, след това до макс. 8000 лири);

- 20% от цената на електрическо такси (до макс. 7500 лири).



Тази безвъзмездна помощ се администрира от OZEV. Купувачите не е необходимо да правят нищо, за да се възползват от схемата за безвъзмездни средства, тъй като търговецът включва стойността на безвъзмездната помощ в цената на превозното средство. Производителите на автомобили и представителствата могат да кандидатстват за участие в схемата.



Данъчни облекчения

Данък върху собствеността: чисто електрическите превозни средства на стойност под 40 000 лири са освободени от годишния пътен данък.

Данък за служебни автомобили: фирмите, които купуват ЕПС, могат да отпишат 100% от покупната цена срещу задълженията си за корпоративен данък, ако превозното средство отделя не повече от 50 грама въглероден диоксид на километър (g CO2/km) (плащайки само 1% CCT/данък за служебни автомобили през 2021 г. и 2% през 2022 г.); за електрическите превозни средства, които отделят по-малко от 50 g CO2/km, данъкът за служебните автомобили е определен на 16% през 2020 г., което е с 4-8% по-ниско от данъка за дизеловите служебни превозни средства.



Местни предимства

Шотландия: Шотландското правителство предлага безлихвен заем в подкрепа на шофьорите, преминаващи към електромобил или хибриден автомобил. Отпускат се заеми до 35 000 лири за покриване на разходите за закупуване на ново електрическо/хибридно превозно средство, изплащани за период от 6 години.

Северна Ирландия: Максимална безвъзмездна помощ от 5000 евро, достъпна за частно закупени електромобили, и максимална субсидия от 3800 евро за тези, закупени в търговската мрежа.

Лондон: ЕПС и PHEV са освободени от схемата за такси за задръствания в Лондон до 2025 г.



Предимства за местно паркиране: В някои населени места има безплатен паркинг с намаление за ЕПС. Британското правителство планира да даде на електромобилите специални зелени номера, за да могат по-лесно да се възползват от местните стимули като безплатно паркиране, използване на автобусни ленти и достъп до зони, отделени от тези за другите превозни средства.



Стимули за зареждане на ЕПС

80 милиона лири от стратегията Road to Zero са насочени за подобряване на инфраструктурата за зареждане на ЕПС, включително някои от следните политики:

Субсидии: Схемата на "OZEV" дава възможност на частните клиенти, отговарящи на условията, да получат безвъзмездна помощ до 75% (макс. 350 лири, с вкл. ДДС) от общите разходи за закупуване и инсталиране на една домашна зарядна станция и свързаните разходи за монтаж. Важи също за служебни автомобили и автомобили на лизинг.

Workplace Chargepoint Grant е схема, базирана на ваучери, която осигурява и първоначалните разходи за закупуване и инсталиране на точки за зареждане на ЕПС на работните места. Фирмите могат да покрият 75% от всички разходи за покупка и монтаж, до максимум 350 лири за всеки контакт, но не повече от 40 общо.

Някои местни власти предлагат и схема за зареждане на места на улицата (ORCS), която осигурява финансиране на разходите за инсталиране на пунктове за зареждане на публични точки за достъп.



Данъчни облекчения

Фирмени данъчни облекчения: предприятията, които инсталират инфраструктура за зареждане, могат да получат данъчни облекчения чрез 100% надбавка за първа година (FYA) за разходи, направени за оборудване за зареждане на ЕПС.

В редица западноевропейски страни, по-специално Швеция, Норвегия, Франция, са въведени значителни стимули за ЕПС. Обединеното кралство и Нидерландия водят в надпреварата. В този смисъл може би не е изненада, че 76% от 144 000 точки за зареждане в ЕС се намират само в четири държави: 26% в Нидерландия (37 037), 19% в Германия (27 459), 17% във Франция (24 850) и 13% в Обединеното кралство (19 076). Очаква се обаче това съотношение да се изравни, тъй като страни в центъра и южната част на Европа, като Испания и Италия, ще въведат мощни програми за стимулиране на електромобинсотта през следващите години.



Повече информация за различните видове електромобили можете да намерите на сайта на ИКЕМ (Индустриален клъстер Електромобили) на следния линк: http://www.emic-bg.org/news/item/1589



Автор: Иван Костов, ИКЕМ

/ЦМ/