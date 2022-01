"Майкрософт" подготвя инвестиции във видеоигри и метавселената 26 януари 2022 / 13:22 Tweet

Сан Франциско, 26 януари /БТА/

Технологичният ветеран "Майкрософт" (Microsoft) отново обяви солидни продажби и печалби по всички фронтове в края на 2021 година, които възнамерява да инвестира във видеоигри и в изграждане на прословутия метаверс (метавселената), предаде Франс прес.

Компанията се чувства напълно готова да сърфира по следващата вълна на интернета, изтъкна главният изпълнителен директор Сатя Надела при представянето на тримесечните резултати на групата.

Интернет гигантът обяви по-рано плановете си да придобие за 68,7 милиарда долара в кеш производителя на игри "Активижън близърд" (Activision Blizzard), което е най-голямата сделка в сектора. "Активижън близърд" издава видеоигрите "Call of Duty", "World of Warcraft" и "Candy Crush" . "Майкрософт" се е прицелил в метаверса - паралелната вселена, в която се очаква да се преплитат човешка, добавена и виртуална реалност посредством екрани, очила за добавена реалност и устройства за виртуална реалност.

Както изглежда, "Майкрософт", която е втора компани в света по пазарна капитализация, има средствата да постигне амбициите си.

От октомври до декември оборотът й е достигнал 51,7 милиарда долара, а чистата печалба - 18,8 милиарда долара. Тези резултати изпреварват прогнозите на анализаторите.

Приходите на дистанционната й компютърна платформа "Азур" (Azure) са скочили с 46 на сто за една година, след като нараснаха с 50 процента през предходното тримесечие.

Единствено постъпленията от "Ексбокс" (Xbox) са с по-слаб растеж от 10 процента. /Росица Николова/







