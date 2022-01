С 21 на сто са се увеличили, извършващи онлайн транзакции, отчитат от "Пощенска банка" 24 януари 2022 / 13:41 Tweet

IF 13:42:31 24-01-2022

ES1338IF.018

oнлайн транзакции - ръст - Пощенска банка - награди



С 21 на сто са се увеличили, извършващи онлайн транзакции,

отчитат от "Пощенска банка"





София, 24 януари /Мирослава Митова, БТА/

С 21 процента на годишна база са се увеличили клиентите на "Пощенска банка", които са извършили онлайн транзакции през 2021 г. Това включва физически и юридически лица, съобщиха от финансовата институция. Общата сума на направените преводи през интернет банкирането нараства с 39 процента спрямо 2020 г.

"През последната година наблюдаваме значителен ръст на извършените дигитално финансови операции спрямо тези във физически клон на банката. В началото на 2021 г. направените транзакции в онлайн среда са 77 процента спрямо 23 на сто на тези, извършени в клон, а в края на годината сме свидетели на още по-положителна тенденция. Тези стойности вече са 85 процента при онлайн в съотношение към 15 на сто на транзакциите през нашите офиси", обясняват от "Пощенска банка".

През 2021 г. статистиката на банката показва още, че приложението за мобилно банкиране "ем-Постбанк" (m-Postbank) се превръща в основен канал за ежедневните банкови дейности на клиентите на финансовата институция. Средномесечната посещаемост на приложението от потребител е 17 пъти, а броят на транзакциите, извършени през него се увеличава с 50 процента.

Пощенска банка разработи и предложи редица иновации на своите клиенти, сред които дигиталния портфейл "Уан уолет" (ONE wallet), мобилната иновация "Смарт ПОС бай Постбанк" (Smart POS by Postbank), както и разшири функционалностите на своите дигитални зони за експресно банкиране. В резултат на това броят на транзакциите, извършени през тях нараства със 159 процента, отчетоха от банката.

"Пощенска банка" бе отличена с две международни награди от конкурса "Уърлд Файненс Диджитал Банкинг Ауърдс 2021" (World Finance Digital Banking Awards 2021) на списание "Уърлд Файненс" (World Finance). Наградите са в категориите "Най-добра дигитална банка" (Best Consumer Digital Banks, Bulgaria) и "Най-добро приложение за мобилно банкиране" (Best Mobile Banking Apps, Bulgaria) за потребителите в България, които финансовата институция печели за втора поредна година.

През 2021 г. финансовата институция спечели място сред най-добрите банки с наградата "Най-добра банка в банкирането на дребно в България" (Best Retail Banks) от конкурса "Уърлд Файненс Банкинг Ауърдс" (World Finance Banking Awards).

"Уърлд Файненс Магазин" е печатно и онлайн списание, което осигурява цялостен обхват и анализ на финансовата индустрия, международния бизнес и световната икономика. Списанието, издавано от компанията "Уърлд Нюз Медиа" (World News Media) в Лондон, е насочено към аудитория от професионалисти в областта на финансите, корпоративни и частни инвеститори, като обхваща широк спектър от теми за банковото и застрахователното управление. От 2007 г. "Уърлд Файненс Магазин" организира едноименните ежегодни награди Ц "Уърлд Файненс Ауърдс" (World Finance Awards), които целят да отличат бизнес постиженията, успехите и иновациите в цял свят, а от 2016 г. и "Уърлд Файненс Диджитал Банкинг Ауърдс", които оценяват изключителните дигитални решения и иновации на банките по света.

/ЕС/