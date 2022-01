IF 12:56:02 24-01-2022

Министерството на финансите започва работа

по два проекта

в областта на финансовите пазари





София, 24 януари /Христо Воденов, БТА/

Министерството на финансите започва работа по два проекта в областта на финансовите пазари, съобщиха от ведомството.

Единият проект е за оценка на състоянието на българския капиталов пазар. През последните години развитието на капиталовите пазари е приоритет, както на европейско, така и на национално ниво, тъй като за да се постигне наистина единен европейски капиталов пазар, националните пазари също трябва да се развиват, посочват от МФ.

Целта на проекта е да се изготви анализ на текущото състояние на българския капиталов пазар. Работата по проекта включва идентифициране на пречките пред развитието на българския капиталов пазар; сравнението му с капиталовите пазари на държави от Централна и Източна Европа (benchmarking); изготвяне на препоръки за преодоляване на идентифицираните по време на анализа пречки пред развитието на пазара.

Анализът на състоянието на българския капиталов пазар и препоръките, които ще бъдат изготвени, ще бъдат представени и обсъдени с пазарните участници и след приключване на проекта ще бъдат използвани за база за дискусия за изготвяне на Стратегия за развитие на капиталовия пазар в България. Проектът е с продължителност 18 месеца (до май 2023 г.) и ще се осъществява с финансиране от Европейския съюз, чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи, в сътрудничество с Генерална Дирекция "Подкрепа на структурните реформи" на Европейската комисия (DG REFORM) със съдействието на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Другият проект е за създаване на "Правна и регулаторна рамка за изпълнение на инструментите за хеджиране (Приключващото нетиране за деривати и репо-сделки)" (Close-out Netting for Derivatives and Repo). България е единствената държава членка на ЕС, която не е приела цялостна законодателна уредба за приложимостта на приключващото нетиране във връзка с рамковите договори за сделки с деривати и сделките за финансиране с ценни книжа. Това причинява правна несигурност при сделките с деривати и сделките за финансиране с ценни книжа и възпрепятства тяхното използване, посочват от финансовото министерство.

Проектът е с продължителност 12 месеца, ще се осъществява с финансиране от Европейския съюз, чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи, в сътрудничество с Генерална Дирекция "Подкрепа на структурните реформи" на Европейската комисия (DG REFORM) и със съдействието на Европейската банка за възстановяване и развитие със съдействието на Европейската банка за възстановяване и развитие.

