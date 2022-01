IF 20:15:31 18-01-2022

Американска търговска камара - Даниел Лорер - среща



Американска търговска камара представи приоритетите си

на общата среща на двустранните камари

с министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер





София, 18 януари /БТА/

Американската търговска камара (AmCham Bulgaria) в България представи приоритетите си в проведената по-рано днес среща на общо 15 двустранни търговски камари с министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер.

Всяка от камарите изложи пред министър Лорер своите приоритети и перспективи за съвместна работа с министерство на иновациите и растежа, както самостоятелно, така и в общия формат на двустранните камари.

Георги Александров, член на Борда на директорите и председател на комитет "Иновации, изследвания и стартъпи" към Американската камара, представи част от целите на камарата, сред които водеща е върховенство на закона и правото, както и конкретните цели на комитет "Иновации, изследвания и стартъпи". Те обхващат развитие на методология за технологичен трансфер между академичната общност и бизнеса в България и популяризиране на съществуващия капацитет за технологични иновации и валидация в университетите; законови промени за развитие на предприемачеството и увеличаване на ресурсите за рисково и дялово инвестиране; създаване на среда за пазарно и технологично валидиране на стартъп идеи, продукти и услуги.

Георги Александров посочи, че тези цели ще се осъществят с общите усилия на всички в иновационната екосистема у нас, включително чрез ресурсите на Американската камара, чрез диалог с правителството, както и чрез контактите на камарата с други сродни организации у нас и в чужбина, както в Централна и Източна Европа, така и в САЩ, Израел и др.

Американската търговска камара в България представлява трансатлантическата икономика в България вече над 27 години, обединявайки повече от 300 американски, мултинационални и български компании.

Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон, както и подкрепя Инициативата "Три морета" от 2019 година.

