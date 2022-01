"Майкрософт" купува за близо 69 милиарда долара производителя на игри "Активижън близърд" 18 януари 2022 / 16:30 Tweet

Снимка: AP

"Майкрософт" купува за близо 69 милиарда долара

производителя на игри

"Активижън близърд"





Ню Йорк, 18 януари /БТА/

Американският интернет гигант "Майкрософт" (Microsoft) съобщи, че купува за 68,7 милиарда долара в кеш производителя на игри "Активижън близърд" (Activision Blizzard), което е най-голямата сделка в сектора, предаде Ройтерс.

"Активижън близърд" издава видеоигрите "Call of Duty", "World of Warcraft" и "Candy Crush", уточнява АФП. Акциите му скочиха с близо 38 процента до 65,9 долара преди откриването на сесията в Ню Йорк, след което търговията с тях бе спряна.

Офертата на "Майкрософт" за 95 долара на акция е с 45 процента премия спрямо стойността на книжата при закриването на Уолстрийт в петък. /Росица Николова/





