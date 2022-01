Започна кандидатстването за 12-ото издание на програмата за предприемачество за НПО "LET's GO" 17 януари 2022 / 16:59 Tweet

Започна кандидатстването за 12-ото издание

на програмата за предприемачество

за НПО "LET's GO"





София, 17 януари /Христо Воденов, БТА/

Днес започна кандидатстването за 12-ото издание на LET's GO: Програма за предприемачество за НПО, съобщиха организаторите от фондация "Български център за нестопанско право" (БЦНП).

Инициативата е насочена към граждански организации с конкретна бизнес идея, която искат да разработят и стартират, но до момента не са го направили.

В рамките на три месеца одобрените кандидати ще преминат през поредица от общи и индивидуални онлайн обучителни срещи с ментори от света на бизнеса. Пред тези, които я завършат, се отваря възможността да представят своите бизнес идеи пред жури в годишния конкурс "Най-добър бизнес план на НПО". Тази година той ще разпредели общ награден фонд от 30 000 лева под формата на инвестиции в бизнес плановете с най-голям потенциал за развитие.

Програмата е отворена и за организации, които вече развиват социално предприемачески инициативи, но искат да надградят тази си дейност с изцяло нов или допълващ продукт или услуга, за да бъдат по-конкурентни на пазара. Крайният срок за кандидатстване с проектни идеи е 15 февруари.

Програмата се организира от Български център за нестопанско право с подкрепата на фондация "Америка за България", "УниКредит Булбанк", "ТЕЛЪС Интернешънъл Юръп" (TELUS International Europe) и "Аксенчър България".

Фондация "Български център за нестопанско право", създадена през 2001 г., е част от мрежата на Международния център за нестопанско право (ICNL) и Европейския център за нестопанско право (ECNL), които работят в повече от 100 страни по света с цел защита на правото на сдружаване и развитие на правната рамка за гражданските организации, се припомня в съобщението.

