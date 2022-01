IF 19:25:01 13-01-2022

Гърция - телекомуникации - оптични мрежи



АНА-МПА: Доминик Льороа (Дойче Телеком) -

Гласуваме вот на доверие на перспективите

за растеж на Гърция





Атина, 13 януари /БТА/

"Чрез нашия стратегически план за ускоряване на въвеждането на FTTH (Fiber to the Home - технология за пренос на данни с индивидуално оптично влакно за всеки потребител - б.ред.) от (гръцката телекомуникационна компания) ОТЕ, ние твърдо подкрепяме визията за цифровия преход на Гърция. Това е комплексен проект с огромно значение за страната", заяви Доминик Льороа, член на Управителния съвет на "Дойче Телеком" (Deutsche Telekom AG), която отговаря в него за зона "Европа", в интервю за агенция АНА-МПА.

Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт без промяна с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.

В коментар за Гърция като инвестиционна дестинация, Льороа казва, че "страната е отбелязала значителен напредък във всички области. Гърция беше изправена пред много предизвикателства в миналото, но тя знае как да се справя и преодолява препятствията, да гледа напред (. . .) Ние гласуваме вот на доверие на нейните перспективи за растеж."

Според Льороа групата ОТЕ (в която "Дойче Телеком" е основен акционер - б.ред.) ще доведе високоскоростни оптични влакна (FTTH) до три милиона домакинства и предприятия до 2027 г., увеличавайки общата стойност на инвестиционния си план до над 3 млрд. евро. Както посочи тя, "това е най-голямата инвестиция в мрежова инфраструктура в Гърция през последните десетилетия. И това е действително преломна инициатива за Гърция, защото ще създаде нови перспективи за дигитален растеж. (Подобни) високотехнологични мрежи са предпоставка за дигиталната трансформация на страната, на обществото и на предприятията, защото ще има несъмнено положително въздействие върху икономиката, обществото и околната среда."

Тя е оптимист по отношение на бъдещото развитие на ОТЕ, защото ОТЕ "има авторитет, активен мениджмънт, конкретна стратегия, високо мотивирани колеги и силен план за растеж". Тя определи инвестицията на "Дойче Телеком" в Гърция като "дългосрочна и от стратегическо значение" и заяви, че "за да осигурим утрешния ден на Европа, ние трябва да инвестираме в устойчивост днес".

Доминик Льороа е член на Управителния съвет на "Дойче Телеком", отговарящ за зона "Европа", от ноември 2020 г. Тя има над 30-годишен опит в потребителските стоки и сектора на телекомуникациите и над 10 години стаж в мениджмънта.



Следва пълен текст на интервюто:



- Групата ОТЕ обяви много голяма инвестиция в оптични влакна. Защо се прави тя и защо сега?



- Ние напоследък видяхме как свързаността и дигитализацията са ключови за благополучието на гражданите и за предприятията в периода на пандемията. Работата от вкъщи, дистанционното обучение, е-здравеопазването, дигиталната идентификация и достъпът до административни услуги, умните градове, умните предприятия са ключови фактори за растежа на страната и за благоденствието на нейното население.

Ние видяхме голям напредък, който беше постигнат напоследък в дигитализацията в Гърция, но има още много, което предстои. "Дойче Телеком" и ОТЕ са част от това развитие и ние сега искаме да ускорим инвестициите си дори повече. Решихме да вложим над 3 млрд. евро като инвестиция, за да доведем високотехнологична оптична мрежа до над 3 милиона домакинства и предприятия в Гърция. Целта ни е да подготвим Гърция за идващите десетилетия.

В тази посока "Дойче Телеком" и групата ОТЕ поеха две големи инициативи:

За всички наши клиенти на дребно, които все още не могат да се радват на оптична мрежа, ние ще удвоим скоростта на техните точки на достъп, където това е технически възможно. Това означава: Ако сега вие използвате 24 Mbps, вие ще използвате 50 Mbps без допълнително заплащане.

В допълнение, ние ще доведем високоскоростни оптични влакна (FTTH) до три милиона домакинства и предприятия до 2027 г. Само с нашата инвестиция ние ще покрием две трети от гръцките (комуникационни) линии с оптични влака. Въвеждането на FTTH вече започна. ОТЕ има най-голямата оптична мрежа в Гърция, която обхваща почти 560 хиляди жилища. Към края на 2022 г. се очаква групата да покрие с FTTH 1 милион домакинства и предприятия. Сигурна съм, че ще постигнем целта си от три милиона линии до 2027 г.

Чрез стратегическия си план да ускорим въвеждането на FTTH, ние твърдо подкрепяме визията за дигиталната трансформация на страната и гласуваме вот на доверие на нейния потенциал за растеж. Това е комплексен проект с огромно значение за страната. Сигурна съм, че служителите и мениджмънтът на ОТЕ могат да доведат докрай този проект, както са доказали и в миналото.



- Какво означава тази инвестиция за Гърция?



- Това е най-голямата инвестиция в мрежова инфраструктура в Гърция през последните десетилетия. И това е наистина преломна инициатива за Гърция, защото тя ще създаде нови перспективи за дигитален растеж. Високотехнологичните мрежи са предпоставка за дигиталната трансформация на страната, на обществото и на предприятията, защото имат несъмнено положително въздействие върху икономиката, обществото и околната среда. Малките и средните гръцки предприятия ще могат да процъфтяват и да участват в глобалния конкурентен пейзаж.

Освен това, мрежовата инфраструктура е ключов фактор за привличането на инвестиции, които ще допринесат за създаването на нови работни места. Всекидневният живот също ще се промени към по-добро, защото FTTH ще допринесе за развитието на образованието, на здравеопазването и на забавленията.

В допълнение нашите две инициативи ще помогнат значително за подобряването на представянето на страната в индекса на ЕС (за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото - б.ред.), т.нар. DESI.



- Какво е Вашето мнение за местния телекомуникационен пазар?



- Телекомуникационният пазар на Гърция е доста конкурентен и активен. Скорошните сливания създадоха силни играчи. Силните играчи водят до повече инвестиции в страната и като следствие - до повече избор и по-добри услуги за потребителите.

За мен удовлетворението на клиентите е от най-голямо значение. Ние вдигаме летвата всеки един ден, предизвикваме себе си да предложим най-добрите мрежи, най-доброто потребителско изживяване и ценови предложения. Вярвам в поставянето на клиента в центъра и съм щастлива, че колегите ми в ОТЕ споделят същата страст към потребителя. Затова ние постигаме отлични резултати. Мениджмънтът и всеки служител са превърнали ОТЕ в ролеви модел в рамките на групата "Дойче Телеком". Висока ефективност и иновация не са просто лозунги за ОТЕ. Те са изградили най-добрите мрежи и са се утвърдили като движеща сила на дигиталната трансформация.

ОТЕ има авторитет, активен мениджмънт, конкретна стратегия, високо мотивирани колеги и силен план за растеж. Затова съм оптимист по отношение на бъдещото й развитие.



- Къде стои Гърция като инвестиционна дестинация? Какво трябва да бъде направено за привличането на чужди инвеститори?



- По време на десетгодишната криза много компании напуснаха страната. Не и ние. "Дойче Телеком" остана. Страната отбеляза значителен напредък във всеки сектор. Инвестицията на "Дойче Телеком" в Гърция е дългосрочна и от стратегическа важност за нас. Гърция е прекрасна страна с чудесни хора. Страната беше изправена пред много предизвикателства в миналото, но тя знае как да се справя, да преодолява препятствията и да гледа напред. Затова ние издигаме отговорността, подкрепяме визията за дигиталната трансформация и гласуваме вот на доверие на перспективите за растеж на страната.

За да привлече още повече инвестиции, Гърция трябва да продължи курса на реформи. Важно е да има, наред с другото, предсказуема и стабилна правна и регулаторна среда, която намалява бюрокрацията и насърчава инвестициите. Ясна, проста и предсказуема данъчна система също е от най-голямо значение.



- Като член на Управителния съвет на "Дойче Телеком Европа" вие имате ясен поглед върху европейските пазари и техните перспективи. Както е от най-голямо значение за Европа днес?



- За да осигурим утрешния ден на Европа, трябва да инвестираме в устойчивост днес.

"Дойче Телеком" е един от най-големите брандове в световен мащаб и една от най-големите корпорации там, където присъства. Това носи голяма отговорност да има положително въздействие върху обществото. Като телекомуникационен доставчик ние идентифицирахме две стратегически сфери, в които можем да допринесем за по-добро общество: дигиталното включване и подобряването на нашето въздействие върху околната среда.

За нас равният достъп до цифрови технологии е императивен за изграждането на по-добро бъдеще утре. Ние реализираме програми да развитие на дигиталните умения за граждани и на наши служители. Поставили сме си много силни цели в областта на околната среда, за да сведем преките и косвените емисии на компанията до нула до 2025 г. и да станем компания с нетни нулеви емисии най-късно до 2040 г., като елиминираме въглеродния си отпечатък. Нуждаем се от общ подход и ние се стремим да водим чрез своя пример. /ПК/





