банка - пари - деца



Програма на "УниКредит Булбанк"

в подкрепа на децата на България

приема проекти от днес





София, 13 януари /Христо Воденв, БТА/

Новото издание на програма "Call for Europe - в подкрепа на детството" на "Фондация УниКредит" и "УниКредит Булбанк" от днес приема предложения за проекти в подкрепа на децата на България, съобщиха от Булбанк.

Тази година фонд от 40 000 евро ще бъде разпределен между три проекта, като фокусът на програмата е "младежи и образование". Неправителствените организации трябва да изпратят своите кандидатури до 31 януари 2022 на имейл callforeurope@unicreditgroup.bg.

Жури ще избере пет български проекта, които ще бъдат изпратени до "Фондация УниКредит" за финално одобрение на три от тях, които да получат финансиране. Условията за участие в програмата, както и всички документи, които е необходимо да се подготвят, са детайлно описани на сайта на "Call for Europe" за България.

През първите две години на програмата имаше общо над 150 подадени проекта. "Фондация УниКредит" инвестира 150 000 лв. и подкрепи 11 организации, които активно работят с деца. Това са: "Да пораснеш е мисия 1" на Фондация "Агапедия"; "Селективна училищна Програма за превенция на маладаптивни поведения" на Център за хуманни политики; "Приятели на децата" на Асоциация "Първи юни"; "Училище за моите финанси" на фондация "Подарете книга"; Мобилното приложение Love Guide на Фондация "Лърн"; "Когато родителите се разделят: как да подкрепим детето по най-добрия начин" на Асоциация "Родители"; "Малки истории за големи хора" на Лятна START академия 2020; "Като в приказките" на Фондация "Джендър Алтернативи"; "Забавно е, лесно е" на СНЦ Морски клуб "Приятели на морето"; "С катерачески умения към нови постижения" на Фондация "Конкордия България"; и "Мога сам" на Сдружение "Дете и пространство".

