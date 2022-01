Животозастрахователите променят моделите за пандемичен риск след ръст на исковете 13 януари 2022 / 13:39 Tweet

Снимка: AP

Лондон, 13 януари /БТА/

Коронавирусна пандемия, която продължава пет години, нова пандемия след десет години и нови варианти, които се разпространяват по-лесно, са сред сценариите, които животозастрахователите разработват, след като исковете, свързани с Ковид-19 през 2021 г. се увеличиха повече от очакваното, съобщи Ройтерс.

В глобален мащаб животозастрахователният сектор беше засегнат от искове, свързани с Ковид-19, на стойност 5,5 милиарда долара през първите девет месеца на 2021 г. За цялата 2020 г. тези искове са били на стойност 3,5 милиарда долара, сочат данни от доклад на застрахователния брокер "Хоудън" (Howden). Тези резултати идват на фона на очакванията за по-малко плащания заради ваксинирането.

"Определено платихме повече, отколкото очаквах в началото на миналата година", казва Клаус Милер, член на борда на директорите на "Хановер Ре" (Hannover Re). Ръстът на исковете до голяма степен се дължи на появата на Делта варианта, който е два пъти по-лесно преносим от оригиналния вариант и по-често води до хоспитализация.

Най-голям ръст на исковете има в САЩ, Индия и Южна Африка заради по-смъртоносните варианти и нарастването на смъртните случаи и заболявания сред по-млади и неваксинирани групи.

Нидерландската застрахователна компания "Аегон" (Aegon), която извършва 2/3 от бизнеса си в САЩ, съобщи, че исковете там през третото тримесечие са били на стойност 111 милиона долара, спрямо 31 милиона долара година по-рано.

Американските застрахователи "МетЛайф" (MetLife) и "Пруденшал Файненшъл" (Prudential Financial) също отчетоха ръст на исковете в животозастраховането. "Саут Африка'с Олд Мютал" (South Africa's Old Mutal) са използвали повече от заделените за пандемия провизии, за да платят искове, а презастрахователят "Мюних Ре" (Munich Re) повиши очакванията си 2021 г. за искове в животозастраховането и здравните застраховки, свързани с Ковид-19 на 600 милиона евро от 400 милиона.

Дългосрочният характер на животозастрахователните продукти - често с продължителност 20 години или повече - означава, че премиите все още не отчитат, че рискът от смърт или продължително заболяване от Ковид-19 вероятно ще остане по-висок от доскоро предвидения. Конкуренцията в бранша също контролира премиите.

Според експертите нарастващите искове ще стопят капитала, който застрахователите заделят, за да подсигурят своята платежоспособност.

В началния "шоков" етап на пандемията, през 2020 г., смъртността сред осигурената част на населението в САЩ се е увеличила с 12 процента над средното ниво, според проучване на търговската асоциация за животозастраховане "Лирма" (LIRMA), предоставено на Ройтерс. /Мирослава Митова/

