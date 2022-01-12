"Фолксваген Пасат" казва сбогом след 49 години по пътищата 12 януари 2022 / 15:12 Tweet

IF 15:13:31 12-01-2022

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Германия - автомобилостроене



"Фолксваген Пасат" казва сбогом

след 49 години

по пътищата





Берлин, 12 януари /БТА/

Германският автомобилостроител "Фолксваген" (Volkswagen) спира производството на модела "Пасат" (Passat) и пуска нов, електрически модел, съобщава френското електронно издание "Вен минют" (20 minutes). Само "Пасат" комби ще остане на поточните линии още няколко месеца.

"Фолксваген Пасат" се появява през 1973 година и има голям успех, наред с вездесъщия "Голф" (Golf).

Той обаче бива засенчен от "Артеон" (Arteon), който печели благоразположението на клиентите, а може би и погълнат от конкуренцията на "Шкода Октавия" (Skoda Octavia). Засега е известно, че заместничката на "Пасат" ще бъде купе, вдъхновено от електрическия модел "Спейс вижън" (Space Vizzion). Разработва се и комби версия. /Росица Николова/

/ЕС/



