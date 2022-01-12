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"Фолксваген Пасат" казва сбогом след 49 години по пътищата

IF 15:13:31 12-01-2022
ES1510IF.003
Германия - автомобилостроене

"Фолксваген Пасат" казва сбогом
след 49 години
по пътищата


Берлин, 12 януари /БТА/
Германският автомобилостроител "Фолксваген" (Volkswagen) спира производството на модела "Пасат" (Passat) и пуска нов, електрически модел, съобщава френското електронно издание "Вен минют" (20 minutes). Само "Пасат" комби ще остане на поточните линии още няколко месеца.
"Фолксваген Пасат" се появява през 1973 година и има голям успех, наред с вездесъщия "Голф" (Golf).
Той обаче бива засенчен от "Артеон" (Arteon), който печели благоразположението на клиентите, а може би и погълнат от конкуренцията на "Шкода Октавия" (Skoda Octavia). Засега е известно, че заместничката на "Пасат" ще бъде купе, вдъхновено от електрическия модел "Спейс вижън" (Space Vizzion). Разработва се и комби версия. /Росица Николова/
/ЕС/

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