Промени в ръководството на "Къшман енд Уейкфийлд Фортън"





София, 11 януари /Мирослава Митова, БТА/

Явор Костов става управляващ партньор на "Къшман енд Уейкфийлд Фортън" (Cushman & Wakefield Forton), а Михаела Лашова, която ръководеше компанията до сега, става председател на Борда на директорите и остава акционер, съобщават от компанията.

Промяната е част от стратегията на компанията за приемственост и развитие на ключови членове на екипа. Лашова ще работи по стратегическите проекти на групата, съобщиха от консултантската компания, която е част от най-големия холдинг за услуги в сферата на недвижимите имоти в България - "Риалто Груп" (Realto Group).

Явор Костов е "Директор агенции" в "Къшман енд Уейкфийлд Фортън". Той се присъединява към "Фортън" през 2013 г., след като е заемал редица управленски позиции в инвестиционни компании и финансови институции. Костов притежава професионален опит в инвестициите в недвижими имоти, като реализира едни от най-значимите инвестиционни сделки на пазара през последните години. Има магистърска степен по Финанси от УНСС, София.

Михаела Лашова работи в компанията от 15 години, като през 2010 г. е поканена за партньор с отговорности към развитието на бизнеса, формулирането и предоставянето на комплексни услуги, а от 10 години е изпълнителен директор. Тя е бакалавър по финанси от Илинойския университет в Чикаго (University of Illinois at Chicago) и магистър по финансов мениджмънт от Сити Юнивърсити, Сиатъл (City University - Seattle, Washington). От 2010 г. е член на Кралския институт на линцензираните експерти по недвижими имоти (Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS), като е първият посланик на RICS в България. Лашова е член на Борда на "ЕйАиБиИЕсТи AIBEST" и участва активно в дейността на организацията.

"Фортън" е лидер в предоставянето на услуги за бизнес имоти за инвеститори, корпоративни клиенти и банки в България. Компанията е стратегически партньор на глобалната консултантска компания "Къшман енд Уейкфийлд" и част от "Риалто Груп" - най-голямата българска група от компании за услуги, свързани с недвижими имоти, в която влизат още "Адрес", "Имотека", "Юник Истейтс" (Unique Estates), "Кредит Център" (Credit Center).

"Къшман енд Уейкфийлд" е водеща консултантска компания за услуги, свързани с бизнес имоти в глобален мащаб. Има офиси в 70 страни и повече от 51 хиляди служители. През 2018 г. компанията е реализирала приходи от 8.2 млрд. долара.

