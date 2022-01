През декември оборотът на БФБ скочи четири пъти спрямо ноември

IF 15:56:02 11-01-2022

София, 11 януари /Христо Воденов, БТА/

Общият оборот на Българска фондова борса (БФБ) за декември възлиза на 324,66 млн. лв. и отчита ръст от близо 400 на сто спрямо предходния месец, когато достигна 65,32 млн. лв., съобщава БФБ.

За периода януари - декември 2021 г. оборотът се увеличава със 106,03 на сто спрямо 2020 г.

Броят сделки на БФБ през декември е 14 290, което спрямо реализираните през ноември 9839 сделки представлява увеличение от 45,24 на сто. През 2021 г. сделките нарастват с 42 на сто спрямо 2020 година.

В структурата на търговията на БФБ с най-голям дял от 36,35 на сто (118,02 млн. лв.) е оборотът на сегмент Облигации, следван от дела на оборота на сегмент акции Standard - 28,51 на сто (92,57 млн. лв.), и този на сегмента на дружествата със специална инвестиционна цел на основен пазар - 14,04 на сто (45,59 млн. лв.)

Пазарната капитализация в края на месеца е в размер на 30,78 млрд. лв. или 23,97 на сто от БВП на страната.

В топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за декември са: "Дронамикс Кепитъл" ЕАД (2173 сделки), "Доверие Обединен Холдинг" АД (1614 сделки) и "Агрия Груп Холдинг" АД (878 сделки).

Всички борсови индекси на БФБ с изключение на BGREIT бележат ръстове през декември. С най-висок ръст е широкият измерител BGBX40, който регистрира увеличение от 2,79 на сто на месечна база. Индексът на сините чипове SOFIX отчита ръст от 2,08 на сто на месечна база, а от началото на годината нарастването е 42,04 на сто. Другият широк измерител - BGTR30, отбелязва увеличение от 2,05 на сто на месечна база. През декември секторният BGREIT се понижава с 1,1 на сто спрямо предходния месец.

В класацията на трите най-печеливши компании от основния борсов индекс SOFIX през месеца са: "Еврохолд България" АД, "Софарма трейдинг" АД и "Централна кооперативна банка" АД, съответно с увеличения от 8,85 на сто, 7,14 на сто и 7,14 на сто. В топ 3 на губещите компании от SOFIX са "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ, "Първа Инвестиционна Банка" АД и "Алтерко" АД, като спадовете при тях са съответно 7,91 на сто, 2,74 на сто и 1,59 на сто. Сред 15-те емисии от SOFIX, девет отчитат повишение през отчетния период, а шест отбелязват спад.

През декември с акциите на компаниите, търгувани на пазара за растеж beam, бяха сключени 2240 сделки при оборот от 5,23 млн. лв. През месеца бяха осъществени две първични публични предлагания (IPO) на пазар beam - на производителя на карго дронове "Дронамикс Кепитъл" и на инвестиционната компания "Ейч Ар Кепитъл" (HR Capital), при които компаниите набраха съответно 5,87 млн. лв. и 1,48 млн. лв.

През текущия месец броят на сделките на пазар MTF BSE International бяха 322, а оборотът възлезе на 2,19 млн. лв.

Други акценти от българския капиталов пазар за месеца:

На 2 декември 2021 г. бе осъществено първичното публично предлагане (IPO) на "Дронамикс Кепитъл". Специално създаденото дружество, което ще инвестира в компанията за карго дронове "Дронамикс" (Dronamics), набра максималните почти 6 милиона лева. Близо 4,5 пъти бяха презаписани акциите на дружеството по време на аукциона. Борсата допусна до търговия временна емисия акции, издадена от "Дронамикс Кепитъл" с цел осъществяване на първично публично предлагане на 5 334 081 броя акции. Това е шестото успешно IPO на beam за тази година. След успеха му, на 23 декември 2021 г. стартира и търговията с акциите на компанията на БФБ.

- На 2 декември 2021 г. се проведе и Първата среща от второто издание на програмата beamUp lab. Участниците се запознаха с видовете финансови инструменти и механизмите за предоставяне на финансова подкрепа чрез Фонда на фондовете в България. Освен практически съвети за достъп до инвестиционни ресурси и как това би осигурило стабилна основа за техния растеж, компаниите имаха и възможността да се информират за проектите към ЕС в подкрепа на МСП и сътрудничеството на Европейската инвестиционна банка с Европейския инвестиционен фонд. Традиционно за формата на срещата, няколко компании представиха дейността си пред топ инвеститори и получиха ценни съвети от тях.

- На 3 декември 2021 г. компанията за био храни "Смарт Органик" дебютира на пазар beam на БФБ. Търговията с акции на "Смарт Органик" на пазар beam започна след успеха на IPO-то, в което компанията набра 5 859 000 лева при почти два пъти презаписване на емисията. Размерът на емисията на "Смарт Органик" е 10 310 000 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 (един) лев. Допълнителната сума, набрана от "Смарт Органик", ще бъде използвана за съфинансиране за купуването на германска компания конкурент, както и за увеличаване на производствения капацитет.

- От 9 декември 2021 г. на пазар BSE International на БФБ започнаха да се търгуват акциите на още 100 топ световни компании. Инвеститорите могат да избират измежду финансови инструменти от 19 страни, сред тях на биотехнологични компании като "Бионтех" (BioNTech SE), "Модерна" (Moderna Inc), "Новавакс" (Novavax Inc.) и "Кюървак" (CureVac N.V), гиганти в телекомуникациите и електрониката като "Сяоми" (Xiaomi Corp.), "Върайзън къмюникейшънс" (Verizon Communications Inc), "Самсунг електроникс" (Samsung Electronics Co. Ltd.), автомобилния концерн "Порше аутомобил холдинг" (Porsche Automobil Holding SE) и летищния оператор "Фрапорт" (Fraport AG), както и много други. Всички нови инструменти на BSE International са водещи в своя сектор, с международно представени структури, компании, които определят тенденциите в различни сектори на глобалната икономика. Пет месеца след старта на новия пазар BSE International българските инвеститори вече могат да правят вложения в близо 200 високоликвидни финансови инструмента.

- На 15 декември 2021 г. се проведе IPO-то на "Ейч Ар Кепитъл", което имаше феноменален успех, пише в съобщението. Инвестиционната компания набра близо 1,5 млн. лева, а акциите й бяха презаписани почти 11 пъти по време на аукциона. Поради огромния интерес "Ейч Ар Кепитъл" пусна допълнително книжа на стойност около 1 млн. лева на аукцион на 17 декември 2021 г. Това е второ поред успешно IPO на инвестиционна компания след "Импулс I" (ImPulse I) и седмо поредно на beam за тази година.

