Инфлацията помрачава перспективите пред британските търговци на дребно 6 януари 2022 / 19:01

Великобритания - трговия на дребно - очаквания



Инфлацията помрачава перспективите

пред британските

търговци на дребно





Лондон, 6 януари /БТА/

Трите водещи британски компании за търговия на дребно предупредиха днес за опасността, пред която са изправени тази година заради инфлацията, предаде Ройтерс. Шефовете им са обезпокоени, че трябва да останат конкурентноспособни, в момент когато покачващите се цени може да подкопаят покупателната способност на клиентите.

"Некст" (Next), най-печелившата във Великобритания верига за търговия на дребно с облекло, обяви, че очаква по-високите транспортни и производствени разходи да тласнат нагоре цените й с 6 процента през втората половина на 2022 година. Тази новина засили допълнително съмненията дали заплатите на клиентите ще устоят на това повишение.

Банк ъв Ингланд (Bank of England) прогнозира повсеместната инфлация при потребителските цени да достигне тази цифра през април, което ще е най-високото равнище от 1992 година, преди да тръгне надолу.

Директорът на "Некст" Саймън Улфсън коментира пред Ройтерс, че разликата между основните заплати и цените до голяма степен ще определи съдбата на компанията през 2022 година.

Веригата пекарни "Грегс" (Greggs) съобщи, че цените й са били движени от наложеното от правителството задължително увеличение на минималната заплата и рязкото поскъпване на съставките. Главният изпълнителен директор Роджър Уайтсайд каза пред Ройтерс, че компанията ще се опита да не вдига твърде много цените, тъй като те трябва да останат по-ниски от тези на конкурентите.

Търговецът на по-евтини стоки Би енд Ем (B&M), който отчете силни резултати по време на пандемията, днес също актуализира прогнозата си за печалбата, очаквайки, че 2022 година ще донесе нови проблеми по веригите за доставки, инфлационен натиск и несигурност заради КОВИД-19.

През април британските потребители ще се сблъскат с по-високи данъци и сметки за електроенергия, както и с поскъпване на хранителните стоки, отбелязва Ройтерс. Цените на хранителните стоки нараснаха с 3,5 на сто през декември, което е най-големият растеж от пролетта на 2020 година. Това добавя приблизително 15 британски лири (20 долара) към средните месечни разходи за храни, сочат браншнови данни, публикувани днес. /Галя Горнишка/

