Индустрията в България преодолява здравната криза, отчита Germany Trade and Invest

София, 6 януари /Мирослава Митова, БТА/

Българската индустрия постепенно преодолява здравната криза, отчита агенцията за икономическо развитие на Германия Germany Trade and Invest (GTAI) в публикацията "Икономически сектори: Българската индустрия постепенно преодолява здравната криза", цитирана от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в първия за 2022 г. брой на бюлетина си Bulgarien Aktuell, получен в БТА.

Според публикацията повечето индустрии бавно се възстановяват от рецесията, но секторите се развиват много различно. Пандемията забавя българската икономика след дълъг период на растеж, като най-засегнат е секторът на услугите. В много отрасли на промишлеността ситуацията се подобрява.



Машиностроене: Конкурентният натиск се увеличава



Здравната криза, недостигът на квалифицирани кадри и инфлацията увеличават конкурентния натиск в сектора. Компаниите все повече инвестират в дигитализация и ново оборудване. Натискът за модернизация сред компаниите в бранша продължава в средносрочен план поради нарастващия недостиг на квалифицирани кадри. Според Евростат българският внос на машини, оборудване и електронни компоненти се увеличава почти двойно през август 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.



Химическата промишленост показва стабилен растеж



Българската химическа промишленост показва стабилен растеж, се подчертава в публикацията. Компаниите в бранша разширяват производствените си мощности. Химическото производство в България е експортно ориентирано и се очаква да нарасне с 5 процента през 2022 г. Кризата с коронавируса продължава да стимулира търсенето на фармацевтични и медицински продукти.



Изграждането на жилищни сгради е ключово за строителството



В строителството изграждането на жилищни сгради стимулира растежа, се допълва в анализа. Тласък дава и необходимостта от енергийно-ефективно обновяване на сгради. Частното жилищно строителство нараства с около една четвърт през 2021 г. в сравнение с предходната година. Това ще продължи и през 2022 г., макар и по-предпазливо поради повишените цени на материалите, прогнозират от GTAI. Енергийно-ефективното обновяване на жилищни сгради дава важни импулси за растеж.



Очаква се 14 процента ръст в сектора на информационните и комуникационните технологии



Доставчиците на софтуер и цифрови услуги се възползват от значително по-високото търсене на комуникационни технологии. Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) наблюдава стабилен растеж в сектора и прогнозира ръст от 14 на сто за 2022 г. Аутсорсинг индустрията в България от години е един от най-големите работодатели в страната, се припомня в публикацията.

