Джо Манчин - сенаторът, който блокира екологичния преход на САЩ 31 декември 2021

Снимка: AP

САЩ - бюджетен план - екологичен преход



Джо Манчин - сенаторът,

който блокира

екологичния преход на САЩ





София, 31 декември /Галя Горнишка от БТА/

"Студеният душ" за президента на САЩ Джо Байдън и за американската левица дойде по ирония на съдбата в следобеда на 19 декември по предпочитания канал на десницата - Фокс нюз. Сенаторът от Демократическата партия Джо Манчин заяви, че не е склонен да подкрепи бюджетния план за 2,2 трилиона долара, върху който Байдън е заложил голяма част от политическата си програма. Без вота му предложението не може да стигне до Конгреса, тъй като всички 50 сенатори от Републиканската партия ще гласуват "против", а демократите не могат да си позволят да изгубят дори един глас "за". Без приемането на този план за САЩ ще стане на практика невъзможно да изпълнят поетите ангажименти от международната общност за справяне с климатичната криза (да ограничат глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните равнища).

Предложението, на което се противопоставя Манчин, е най-големият план за разходи за борба с изменението на климата в историята на САЩ: 555 милиарда долара за финансиране на енергийния преход от изкопаеми горива към възобновяеми източници на енергия; 320 милиарда долара за данъчни инициативи за компании, които произвеждат или купуват вятърна, слънчева или ядрена енергия; данъчни кредити на стойност до 12 500 долара за всеки, закупил електрически автомобил; 6 милиарда долара за подобряване на енергийната ефективност на сградите; 6 милиарда долара за подмяна на стари газови котли, както и десетки милиарди долари за научни изследвания и разработване на нови технологии за улавяне на въглероден диоксид.

При евентуално одобрение ще бъде разширен обхватът на съществуващите данъчни кредити, за да бъдат намалени разходите на семействата за инсталиране на соларни панели, геотермални помпи за отопление на дома и малки вятърни турбини.

Според анализа на нюйоркската компания за проучвания и анализи Rhodium Group планът на Байдън (наречен Build Back Better) ще позволи на САЩ да направят половината от необходимото, за да намалят емисиите до края на това десетилетие. Без приемането на този план Байдън може да задейства президентските си правомощия (основно укази и постановления), за да намали емисиите в някои сектори, но резултатът би бил незначителен на фона на спешната ситуация с климата.



Детство и инфлация



Веднага стана ясно, че ще е трудно да бъде убеден Манчин, отбелязва италианското издание "Интернационале". Той представлява Западна Вирджиния - щат, който в исторически план е свързан с производството на въглища и идеята за енергийния преход не се радва на особена популярност. Откакто е сенатор, Манчин се противопоставя на всеки план за намаляване на употребата на изкопаеми горива. Според някои анализатори политическите му позиции може и да са повлияни и от лични интереси: през 2020 година посредническата му компания за продажба на въглища му е донесла половин милион долара.

Не трябва да се пренебрегва и фактът, че Западна Вирджиния е един от щатите, изложени на най-големи рискове от глобалното затопляне, според статия във в. "Ню Йорк таймс".

Белият дом направи всичко възможно, за да промени позицията на Манчин - намали много общите предвидени разходи (в началото те бяха около 3,5 трилиона долара), премахна от плана програмата за чисто електричество. Тази мярка трябваше да накара доставчиците на електроенергия да се откажат от изкопаемите горива за сметка на слънчевата, вятърната и ядрената енергия. Предложен бе и данък върху емисиите, но Манчин остана непреклонен.

Сенаторът "предател" не харесва и някои от другите мерки, заложени в плана, най-вече тези, които имат за цел мрежата за социална сигурност и американското благосъстояние да се разпространят и към други западни страни.

През последните седмици се засилиха и опасенията за нестабилността на икономическия цикъл. Според Манчин този план не само допълнително ще увеличи държавния дълг, но ще повиши и инфлацията - тенденция, която безпокои икономистите и служи като довод на републиканците, за да атакуват икономическата политика на администрацията на Байдън.

По-голямата част от експертите обаче смятат, че тези страхове на Манчин са неоснователни, тъй като планът "Build Back Better" не предполага икономически стимули и не слага в джобовете на гражданите толкова пари, че да тласне цените допълнително нагоре. През идните седмици Байдън ще се опита да успокои Манчин по отношение на инфлацията и ще направи още отстъпки, за да го накара да гласува "за" проекта заедно с другите демократи.

Безкрайните дебати по този план вече нанасят щети на демократите и на администрацията на Байдън, тъй като излагат на преден план всички различия между по-умерените и по-модерните фракции. Ако в крайна сметка не бъде постигнато споразумение, то партията ще се яви отслабена на междинните избори, увеличавайки възможността републиканците да поемат контрола на поне една от двете камари на Конгреса, пише "Интернационале".

А САЩ може би ще изпуснат единствена по рода си възможност да направят нещо значимо срещу климатичната криза.

