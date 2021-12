IF 16:15:31 22-12-2021

"УниКредит Булбанк" получи приза

"Банка на годината 2021" в България









София, 22 декември /Христо Воденов, БТА/

"УниКредит Булбанк" получи приза "Банка на годината 2021" в България от международното списание "Банкер" (The Banker), част от групата на "Файненшъл Таймс" (Financial Times), съобщиха от банката.

Изданието отличава банката заради подкрепата, която тя е оказала на своите клиенти през изключително предизвикателната и трудна година в условия на Ковид-19. Оценена е била и социалната ангажираност на банката, която подпомогна съвместно с Министерството на здравеопазването двете най-големи болници в България в усилената им борба срещу пандемията.

"Приемаме водещата си позиция на пазара като мисия да работим по отговорен начин в подкрепа на нашите клиенти, но и на обществото и икономиката като цяло. Наш основен ангажимент е да подкрепим различните аспекти на устойчивото развитие като застанем зад добрите проекти на клиентите ни и чрез старт на инициативи, които да ускорят вътрешната трансформация към по-зелена организация", коментира отличието Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на УС на "УниКредит Булбанк".

