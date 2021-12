Виваком отключва спортни и филмови телевизионни канали за Коледа и Нова година 20 декември 2021 / 12:11 Tweet

Виваком отключва спортни и филмови

телевизионни канали

за Коледа и Нова година





София, 20 декември /Христо Воденов, БТА/

За най-семейните празници от годината Виваком (Vivacom) ще отключи всички ТВ канали и Видеотека за всички свои ТВ клиенти, съобщава компанията.

В това число влиза и премиум съдържанието, а именно спортните допълнителни пакети "ДиемаЕкстра" (DiemaXtra) и "Макс спорт плюс" (MAX Sport Plus), а също така и най-доброто от света на киното с допълнителния пакет "Ейч Би Оу енд Синемакс" (HBO&Cinemax) в комбинация с "Ейч Би Оу он диманд" (HBO On Demand). Клиентите на Виваком, които са абонирани за най-високия пакет с включено цялото съдържание, ще получат специална видеотека "ПРЕМИУМ" (PREMIUM) подарък. Тя включва специална селекция от хитови филми и сериали, които ще са достъпни единствено за тях. Сред включените заглавия са екшънът "Газ до дупка" със Скот Инстууд, романтиката "С дъх на канела" с Чанинг Тейтъм, българските сериали "Пътят на честта" с Ивайло Захариев, Силвия Петкова и Орлин Павлов, "Господин Хикс и морето" с Калин Врачански и други. В селекцията е и сръбският хитов сериал "Клюн", който преплита в себе си драмата, мистерията и паранормалното. Сериалът спечели голямата награда на публиката на фестивала в Кан през октомври и ще направи първата си премиера за българска публика, озвучен на български език, благодарение именно на телевизионната услуга на Виваком.

Коледната телевизионна кампания на телекома ще е налична от днес до януари догодина включително. През този период желаещите да се включат услугата ЕОН (ЕON) могат да го направят срещу такса от 1 лев за първите до четири месеца при заявка в магазин и до шест месеца за поръчка онлайн.

