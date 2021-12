Британската инфлация достигна най-високото си равнище от септември 2011 г. преди заседанието на централната банка 15 декември 2021 / 12:16 Tweet

Лондон, 15 декември /БТА/

Потребителските цени във Великобритания са се повишили до най-високото си равнище от над десетилетие в резултат на рязкото поскъпване на енергията и проблемите с веригите за доставки, сочат официалните данни, публикувани днес и цитирани от Асошиейтед прес. Това се случва само ден преди Банк ъв Ингланд (Bank of England) да обяви решението си за лихвите.

Националната статистическа служба на Великобритания съобщи, че инфлацията е нараснала с 5,1 на сто през годината до ноември, което е рязък скок спрямо регистрираните през октомври 4,2 на сто. Този растеж e надвишил консенсусната прогноза на икономистите за 4,8 на сто и води британската инфлация към най-високото й равнище от септември 2011 година.

Увеличението на потребителските цени вероятно ще окаже натиск върху британската централна банка да повиши лихвите утре (16 декември), тъй като инфлацията върви към двойно по-голяма стойност от заложената от нея цел за 2 процента. Въпреки това повечето икономисти смятат, че Банк ъв Ингланд ще се въздържи от повишаване на лихвата от сегашния й рекорден минимум от 0,1 на сто заради огромната несигурност около разпространението на варианта Омикрон на коронавируса.

Тъй като се очаква броят на новозаразените да се увеличи до безпрецедентно равнище за пандемията от коронавируса и да се наложат нови ограничения, съществуват опасения за по-нататъшния ход на и без това сравнително бавното икономическо възстановяване във Великобритания.

Евентуално повишаване на лихвата ще увеличи разходите по много заеми и ипотечни кредити, макар и умерено и това е последното, което британските домакинства биха си пожелали за Коледа, отбелязва АП.

Днешните данни са свидетелство, че повишението на инфлацията е обхванало много сфери, като цените на редица стоки и услуги, включително за гориво, енергия, автомобили, облекло и хранителни продукти, са скочили. /Галя Горнишка/



