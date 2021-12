Здравната криза и политическата нестабилност нарушават инвестиционния климат в България, отчита Germany Trade and Invest 15 декември 2021 / 06:59 Tweet

Здравната криза и политическата нестабилност

нарушават инвестиционния климат в България,

отчита Germany Trade and Invest





София, 15 декември /Екатерина Тотева, БТА/

Здравната криза и политическата нестабилност нарушават инвестиционния климат, а инфлацията намалява потреблението, отчита Germany Trade and Invest (GTAI) в публикацията си "Икономически перспективи - България (декември 2021)", цитирана от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в последния брой на бюлетина си Bulgarien Aktuell, получен в БТА.

Икономиката на България бавно се възстановява от рецесията, посочват от GTAI. Отложените публични и частни инвестиции оказват негативно влияние върху развитието на брутния вътрешен продукт (БВП).

Европейската комисия (ЕК) е обезпокоена от застоя в изпълнението на важни реформи и инвестиционни проекти, отбелязват от GTAI и изтъкват, че това е резултат от политическата криза, която продължава от пролетта - след два опита, сформирането на стабилно правителство се проваля. Наблюдатели като българското бизнес издание Investor очакват, че след проведените на 14 ноември трети парламентарни избори през 2021 г. може да бъде сформирано стабилно правителство, което да се справи с необходимите реформи.



Икономическо развитие: Остава малко под нивото отпреди кризата



За 2021 г. ЕС прогнозира ръст на реалния БВП от едва 3,8 на сто, а за 2022 г. - от 4,1 на сто, се отбелязва в публикацията. Виенският институт за международни икономически изследвания wiiw дори очаква ръст от 3,5 на сто за 2021 г. и само 3,3 на сто за 2022 година. През 2020 г. БВП е спаднал с 4,4 процента в реално изражение, отчита ЕК.



Потреблението е стълб на растежа



Потреблението се ускорява от повишаването на заплатите, преди всичко поради стегнатия пазар на труда и по-голямата склонност на населението да тегли заеми. През летните месеци туристическата индустрия засили частното потребление. Туризмът е ключов отрасъл, дойдоха с около 40 на сто по-малко международни гости, отколкото през 2019 г., съобщава Националният статистически институт (НСИ), цитиран в публикацията.



