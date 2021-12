Турбулентна седмица за централните банки по света 14 декември 2021 / 07:59 Tweet

Лондон, 13 декември /БТА/

За централните банки в САЩ, еврозоната, Япония, Великобритания, Мексико и Русия започва турбулентна седмица. Ройтерс прави анализ на това, което можем да очакваме.



1. По-сдържана Коледа в САЩ



До каква степен са склонни пазарите да толерират по-строг подход на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ? Отговорът може да дойде още в сряда, 15 декември, когато американската централна банка ще приключи последното си заседание за 2021 година. Щедростта й помогна на индекса Стандард енд Пуърс 500 да увеличи двойно стойността си спрямо регистрираните през март 2020 г. минимуми, но напоследък акциите се колебаят на фона на опасенията заради Омикрон и очакванията за свиване на стимулите, след като председателят на УФР Джероум Пауел даде сигнал, че ръководството ще обсъди по-бърз темп за намаляване на покупките на облигации. Някои анализатори допускат, че в известна степен по-твърда политика на УФР вече може да се е отразила на акциите, които поскъпнаха през последните дни. Сигналите, че американската централна банка има все по-големи опасения за инфлацията - дори след като намекна, че е време да се премахне думата "временен" от описанието, което дава за скока на цените - може да разбунят пазарите. До това могат да доведат и предположенията за по-агресивен път към увеличение на лихвите при така наречената "точкова графика" на очакванията за лихвените проценти.



2. Готови ли сте за още?

От другата страна на океана Банк ъв Ингланд (Bank of England) и Европейската централна банка (ЕЦБ) ще представят в четвъртък, 16 декември, решенията си за паричната политика с разлика от 45 минути. И двете институции имат потенциала да раздвижат пазарите.

Несигурността, подклаждана от новия вариант на КОВИД-19 Омикрон, замрази очакванията за скорошно увеличение на лихвите от британската централна банка, но пазарите не изключват напълно повишение с 15 базови пункта.

ЕЦБ би трябвало да потвърди, че програмата й за извънредно изкупуване на облигации в периода на пандемията (PEPP) за 1,85 трилиона евро ще приключи в края на март. Сега обаче се води битка между привържениците на по-твърдата и на по-меката политика за това каква част от тази подкрепа да остане в сила и след края на схемата. Омикрон и продължаващата инфлация усложняват дебата.

Междувременно Японската централна банка (Bank of Japan) приключва двудневното си заседание в петък, 17 декември, и на него може да бъде взето решение да се сложи край на някои пандемичните програми за стимули с изтичането им през март. Но и тук съществува възможността те да бъдат удължени заради Омикрон.



3. "Д" като дефолт

Изглежда закъсалата китайска компания за недвижими имоти Евъргранд (Evergrande) е достигнала до точка, от която няма връщане.

Пропуснатото плащане за 82,5 милиона долара може да изиграе ролята на плочката домино, която да провокира процеса на кръстосан дефолт на стойност около 19 милиарда долара от международния дълг на компанията. Още по-обезпокоителен е рискът общите задължения за 300 милиарда долара да "заразят" по-широката китайската икономика и пазари.

Рейтинговата агенция Фич (Fitch) понижи оценката си за Евъргранд до "ограничен дефолт" и това повлия на цените на суровините, включително суровия петрол, подновявайки опасенията за китайската икономика. Властите увериха, че отрицателният ефект е управляем, но те точно сега имат много други задачи.

Централната банка намали дела на задължителните банкови резерви, за да стимулира растежа, и след това повиши изискванията за валутни резерви, за да спре поскъпването на юана. Правителството е изправено и пред все по-широк дипломатически бойкот на Зимните олимпийски игри в Пекин, което може да очертае фронтовите линии със Запада.



4. Ще понижи ли отново лихвите Турската централна банка?

В четвъртък, 16 декември, Турската централна банка ще трябва да реши дали да последва призива на президента Реджеп Тайип Ердоган и да понижи отново лихвите с оглед на инфлацията от над 21 процента и слабата турска лира, която е поевтиняла с 36 процента това тримесечие

Тази седмица Турция ще се утвърди и като изключение сред агресивно настроените централни банки на нововъзникващите пазари, борещи се с покачващата се инфлация и последиците от евентуални ходове на УФР. Очаква се Унгария да повиши днес лихвите с 30 базисни пункта, а Русия може да последва примера й в петък с 50 базисни пункта.

В Латинска Америка, регион, който регистрира значително повишение на лихвите през последната година, има големи очаквания, че Чили днес, Мексико в четвъртък и Колумбия в петък отново ще прибегнат към покачване на показателя, отбелязва Ройтерс. /Галя Горнишка/



