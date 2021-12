IF 14:15:01 13-12-2021

СОТ - България - класация



СОТ нареди България

сред 64-те най-добри примери

за устойчив туризъм





София, 13 декември /Екатерина Тотева, БТА/

Световната организация по туризъм /СОТ/ публикува 64-те най-добри примери за дестинации, които използват силата на туризма за устойчив растеж, сред които и България, съобщиха от Министерството на туризма.

В класацията страната ни е представена с два рекламни видеоклипа - Find Your Story и Cultural tourism, Gourmet cuisine and Wine. В тези клипове страната ни се рекламира като дестинация с множество възможности за туризъм през цялата година, като се набляга на богатата ни история, морски и летен туризъм, както и на винено-кулинарния туризъм, който става все по-популярен.

