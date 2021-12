IF 18:24:01 10-12-2021

автомобили - Китай - партньорство



Поделение на "Еврохолд България" стана вносител и партньор

за България на водещ китайски автромобилостроител









София, 10 декември /Христо Воденов, БТА/

Автомобилен холдинг "Авто Юнион" АД, част от "Еврохолд България" АД, стана вносител и партньор за България на един от най-големите китайски производители на автомобили - Dongfeng Motor Corporation (Dongfeng), съобщава "Еврохолд България".

Тези китайски автомобили са с до 12 години гаранция, пише в съобщението.

Партньорството е било утвърдено на онлайн среща, на която са присъствали г-н Джианг Джиафа (Директор на държавната компания за сътрудничество/Европейски пазар), г-н Лиу Бин (Бизнес мениджър на държавната компания за сътрудничество/Европейски пазар), г-н Гао Уей (Мениджър на отдела за следпродажбено обслужване), г-н Джоу Хуей (Бизнес мениджър продажби и маркетинг/разработване на дилъри), членовете на борда на Балканската търговско-инвестиционна камара г-н Майкъл Чен, г-н Джу Джианг и г-н Уанг Джун, а от страна на "Авто Юнион" АД - Милен Христов (Прокурист) и Борис Карпузов (Мениджър продажби, логистика и оригинално производително оборудване).

На срещата са били обсъдени също спецификацията и цени на първата партида превозни средства по поръчка за износ от Dongfeng, както и план за задграничния пазар на марката, включително бъдещата визия и представяне на европейския пазар.

Dongfeng Motor Corporation е китайски държавен производител на автомобили с централа в Ухан, столица на провинция Хубей, Китай. Традиционно един от "Голямата четворка" китайски автомобилостроители, Dongfeng в момента е с водещи позиции по продукция, заедно с Changan Automobile, FAW Group и SAIC Motor. Освен леки и лекотоварни превозни средства, компанията произвежда части и си сътрудничи с чуждестранни дружества, със съвместни предприятия като Dongfeng Yulon, Dongfeng Yueda Kia, Dongfeng Honda, Dongfeng Motor Co., Ltd. (DFL, с Nissan) и Dongfeng Peugeot-Citroen и Dongfeng Renault.

На Фондовата борса акциите на "Еврохолд" АД поевтиняха с 4,55 процента до 2,10 лева.

