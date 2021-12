Forbes връчи първите предприемачески награди в България 7 декември 2021 / 10:09 Tweet

Forbes връчи първите предприемачески награди в България













София, 7 декември /Екатерина Тотева, БТА/

Forbes връчи първите предприемачески награди в България по време на пилотното издание на форума Forbes DNA of Success, съобщиха от Forbes Bulgaria.

Събитието се е състояло в последния ден на ноември в присъствието на представители на българската предприемаческа екосистема - съоснователя на "Telerik" Васил Терзиев и съдружника в PostScriptum Димитър Енчев, изпълнителния директор на глобалната предприемаческа мрежа Endeavor, която е и официален партньор на проекта Момчил Василев, председателя на борда на директорите в Scalefocus Пламен Цеков, изпълнителния директор на PubGalaxy и Phonearena Пресиян Каракостов, както и още редица известни български предприемачи и иноватори на инвестиционната сцена.

"Това, което те прави щастлив на 15, не те прави щастлив на 40. Същото е и с успеха - той е субективен. Едно от най-важните неща за човека обаче е неговата активност и движение - само така ще може да стигне до успеха. В основата на всичко е да даваш повече, отколкото вземаш", е казал почетният гост на събитието Петър Митев, изпълнителен директор на Chaos, цитиран в прессъобщението.

Някои от най-големите предприемачи и дялови инвеститори са влезли в ролята на вдъхновяващи лектори и насърчаващи презентатори, разказвайки своите истории за пътя към успеха, бизнес предизвикателствата, трудностите и научените уроци. Те са споделили как са се родили амбициозните им планове, как са стартирали компаниите си, защо не са се отказали и са дали съвети. Пламен Цеков е насърчил предприемачите да търсят активно екосистемите в България и да ги подкрепят, за да се развиват заедно. "По пътя на смелите винаги има рани, загубени битки и научени уроци, но едно е общото между всички смели хора - те никога не спират да търсят успеха", е добавил той.

На форума са били обсъдени теми, свързани с: развитието на фондовете за инвестиции, технологиите, иновациите в предприемачеството, възможностите за инвестиране в региона и важността на екосистемата.

Участниците в конкурса са били оценявани от Момчил Василев - управляващ директор на Endeavor Bulgaria, Калин Радев - основател на Software Group, Павлина Янакиева - основател на Български иновативен хъб, и Атанас Симеонов - основател на S Group International. Част от жури състава са били и съоснователят Scalefocus Пламен Цеков, председателят на BESCO Добромир Иванов, както и Божидар Нейчев, който е старши съдружник в PwC.

Голямата награда "Предприемач на годината" е била връчена на Александър Рангелов, изпълнителен директор на IPS. Александър поема управлението на семейния бизнес и го превръща в една от иновативните български компании, опериращи в цял свят. Той е казал, че е трогнат от отличието и ще продължава да допринася за технологичния имидж на България по света.

Наградата Female Leader е била връчена на Александра Мечкова, изпълнителен директор на водещата образователна организация Телерик Академия. Нейната вдъхновяваща личност мотивира настоящи и следващи поколения жени да вървят смело по пътя към предприемачеството, се отбелязва в пресъсобщението. Приемайки наградата, Александра е казала, че най-голямата цел на нейния екип е България да става по-добро място за развитие с всеки изминал ден.

Двама предприемачи са спечелили награда в категорията Social Entrepreneur - Цецка Караджова, директор на фондация "Светът на Мария", която каза, че фондацията променя живота на хората в неравностойно положение, давайки им шанс за работа; и Петър Шарков, ръководител на училищна академия Телерик, чиято мисия е да предоставя безплатно технологично образование на ученици от 1-ви до 12-и клас и да ги подготви за дигиталния свят.

С награда Under 30 Entrepreneur е бил отличен Борис Георгиев, съосновател на Out2Bond - компания за продажби в IT сектора, създадена през 2016 г. и работила с над 200 други компании в Европа, Скандинавия и Северна Америка.

Ивайло Славов, главен изпълнителен директор на DIGITALL, е получил "Награда на публиката" за предприемачество. Компанията има над 1400 служители и 26 офиса в Европа и Америка. Ивайло е казал, че изминалата година е била изключително интересна в професионален план и с екипа му планират бъдещите стъпки на компанията.

