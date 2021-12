IF 11:38:01 03-12-2021

Стела Балтова - СОТ - Мадрид



Министър Балтова е участвала в дискусията

"Младежи се срещат с министри"

в рамките на срещата на СОТ в Мадрид





София, 3 декември /Екатерина Тотева, БТА/

Българският министър на туризма д-р Стела Балтова беше сред основните участници в кулминационния ден на срещата в Мадрид на Генералната асамблея на Световната организация по туризъм /СОТ/ към ООН. Заедно с генералния секретар на организацията и министрите на туризма на Оман и Малдивите тя участва в един от трите основни панела, където сегашните лидери отговаряха на въпроси на бъдещите лидери в туризма в рамките на дискусията "Младежи се срещат с министри", съобщиха от министерството.

Основната тема, залегнала в програмата от втория ден на разговори на 24-сесия на Генералната асамблея на СОТ към ООН, е била под надслова "Изграждане на бъдещето: Иновации, образование и развитие на селските райони". В рамките на деня е имало министерски дебати как туризмът може да подпомогне и насърчи развитието на селските райони, с участието на осем министри от почти всички континенти, и кръгла маса, посветена на иновациите в селския туризъм.

Министър Балтова е участвала в дискусията с младежи от Студентската лига на СОТ, победили след няколкоседмична надпревара връстниците си със свои екологични проекти за намаляване на пластмасата и търсещи решения за устойчив туризъм. След тържествена церемония по награждаването им, трима млади таланти, представители на Ливан, Холандия и Италия, са имали шанса да зададат своя въпрос към някой от министрите.

"Кое от следните неща ще промени най-силно туризма в следващите 5 до 10 години: изкуствен интелект, workation или тенденцията да се съчетава работа с ваканция, социалните медии или устойчивостта?" С този въпрос се обърнала към министър Балтова една от младите надежди в туризма - студентката от Холандия.

Министърът е поздравила наградените ученици и студенти за ентусиазма и решителността им и изрази надежда, че бъдещето е в техните ръце. Според нея, въпреки че е трудно да се предвиди с точност кой ще е най-значимият и определящ фактор, който ще промени туристическата индустрия в следващото десетилетие, тя би посочила без колебание устойчивия подход.

"Убедена съм, че бизнесът ще преодолее трудностите и ще се възстанови само ако приложи елементите на кръговата икономика, нулева пластмаса - навсякъде в туристическите услуги", е подчертала министърът. Устойчивият подход е залегнал във всеки бизнес, който принадлежи на утрешния ден. По думите й най-силно стимулиращ и развиващ се е изкуственият интелект, той е тук, навсякъде - в туристическите услуги, но той е и бъдещето. А като свой любим тренд министърът е посочила все по-широко очертаващата се тенденция да съчетаваш работата с ваканцията (workation) и е посочила като пример дигиталните номади и пътешественици - млади предприемачи, които преоткриват дестинации и споделят работното си пространство. Наред с това, те повлияват положително местната общност и селските слабо населени райони, които често избират за своя дестинация и така придават допълнителна стойност на тенденцията.

Тази година Световната организация по туризъм (СОТ/UNWTO) започва и първата по рода си инициатива UNWTO Best Tourism Villages Initiative, която цели да насърчи ролята на туризма в трансформацията, развитието на селските райони и благосъстоянието на общностите, посочват от министерството. Целта е да се утвърди ролята на туризма при оценката и защитата на селските райони и свързаните с тях системи от знания, природно и културно наследство и местни ценности, както и да се насърчат иновативни, трансформиращи и устойчиви подходи за развитието на туризма в селските дестинации.

В рамките на форума са били наградени 44 селища от цял свят, които са получили признание за постигнатото от тях, получавайки "The СBest Tourism Villages by UNWTOТ Label" - етикет за село, което е изключителен пример за дестинация за селски туризъм с признати културни и природни ресурси, което съхранява и популяризира ценности, продукти и начин на живот в селските райони и общността и се ангажира с иновации и устойчивост.

Световните туристически лидери от цял свят - министрите на туризма, представители на най-големите и влиятелни международни организации, както и на частния сектор, се събраха в Мадрид на първата истински глобална среща в туризма от началото на пандемията с фокус върху иновациите, образованието и инвестициите със стремеж да се даде тласък именно върху развитието на селските райони, отбелязват от министерството. Те са били приветствани от министър-председателя на Испания Педро Санчес, който е изтъкнал ролята на ваксинацията в глобален мащаб във възстановяването на туризма и пътуванията.

"Воден от СОТ към ООН, световният туризъм се изправя лице в лице с предизвикателствата на днешната пандемия, докато гледа напред, към възможностите на бъдещето", е отправил своето послание и визия към делегатите Генералният секретар на СОТ към ООН Зураб Пололикашвили, преизбран за поста по време на форума, съобщават още от министерството.

