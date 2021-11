Българин спечели престижна международна награда за ПР комуникации 17 ноември 2021 / 13:35 Tweet

Българин спечели престижна международна награда за ПР комуникации





София, 17 ноември /Христо Воденов, БТА/

Една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News определи Любомир Аламанов, управляващ партньор на SiteMedia Consultancy, за "PR Professional of the Year" в едни от най-престижните световни награди за комуникации в света "Platinum PR Awards", съобщава SiteMedia Consultancy.

Любомир Аламанов беше единственият представител на Европа, достигал до финала на авторитетните награди и получи почетно отличие и за "PR Team Leader of the Year". Агенция SiteMedia Consultancy, която той управлява заедно с Ружа Загорска, получи почетно отличие за Агенция на годината в категорията "6 до 25 служители" и в категорията "Re-Branding/Re-Positioning".

Специалистите, компаниите и техните проекти са оценявани по постигнатите резултати през последната година, реализирани проекти, работа с клиенти, иновативни подходи, възможности за развитие, нестандартни работни решения, цялостно отношение към работния процес и много други постижения, пише още в съобщението.

"Това отличие е пореден триумф на българската комуникационна общност. Няма да се уморя да повтарям, че българският пазар е на световно ниво и можем да се гордеем с това, което правим. Приемам тези награди и като подарък за 20-ия рожден ден на Българската асоциация на ПР агенциите. Когато я учредихме през 2001 г., можехме само да мечтаем да стигнем световно ниво. Днес, 20 години по-късно, български специалисти и кампании са световни шампиони в комуникациите и диктуваме тенденциите в развитието на сектора", споделя Любомир Аламанов.

