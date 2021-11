Forbes обяви селекцията от висококвалифицирано жури за предстоящото първо издание на форума за предприемачи "ДНК на успеха" 16 ноември 2021 / 18:29 Tweet

София, 16 ноември /Христо Воденов, БТА/

Бизнес изданието Forbes обяви селекцията от висококвалифицирано жури за предстоящото първо издание на форума за предприемачи Forbes "ДНК на успеха" (DNA of Success), който ще се проведе на 30 ноември в Hyatt Regency Sofia, съобщиха от изданието.

Събитието ще представлява форумна част с презентации, лекции и интервюта с едни от най-влиятелните български предприемачи. След края на тази част най-успешните от участниците ще бъдат отличени с награди. Награждаването и оценяването е в ръцете на жури от седем специалисти с дългогодишен опит в предприемаческата сфера.

Дискусиите във форума ще направят истинска дисекция на успеха и ще търсят отговори на въпроси като как и защо едни идеи се превръщат в успешен бизнес, а други се провалят, необходимо ли е провалът да ни обезсърчава, както и още много други съществени теми в сферата на предприемачеството. Концепцията на събитието се базира на целта да популяризира успешните примери за предприемачи, мотивирайки повече българи да вървят смело и уверено по пътя към сбъдване на бизнес мечтите си. Очаква се форумът да послужи и като трамплин на много български предприемачи да изведат бизнеса си към следващо ниво, подпомагайки създаването на мрежа от ключови контакти.

Предприемачите ще имат възможност да се състезават в четири различни категории:

- Наградата "Entrepreneur" е предназначена за предприемачи, които умеят да мащабират бизнеса си, създавайки нови работни места;

- "Female Leader" е награда за дами, които вдъхновяват и мотивират следващо поколение жени предприемачи да създава собствени бизнеси;

- Наградата в категория "Social Entrepreneur" се връчва на социални предприемачи, чиито проекти имат силно въздействие върху обществото;

- Наградата в категория "Under 30 Entrepreneur" ще бъде връчена на предприемач под 30 години, който ще участва в създаването на следващото поколение лидери.

Forbes планира да връчи и още един специален приз в категория "Награда на публиката". В нея победителят ще бъде избран с гласуване от аудиторията след внимателно отсяване на кандидатите.

