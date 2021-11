Националният ни кодекс за корпоративно управление е бил представен на европейска среща 16 ноември 2021 / 16:56 Tweet

София, 16 ноември /Екатерина Тотева, БТА/

Българският национален кодекс за корпоративно управление е един от малкото в Европа, който в пълнота е интегрирал принципите за опазване на околната среда, защита на човешките права, справедливи условия на труд и добро управление. Това е станало известно на проведената днес втора годишна среща за 2021 г. на организациите, които са създали и поддържат Националните кодекси за корпоративно управление в Европа, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

България е била представена от Националната комисия за корпоративно управление, която е член на мрежата чрез председателя си Даниела Пеева и проф. Бистра Боева. Участие са взели представители от националните комисии по корпоративно управление от страните членки на ЕС и Великобритания.

На срещата е било акцентирано върху две основни насоки в развитието на корпоративното управление в Европа: "Sustainable governance" и "Say on climate". На форума всяка страна член на мрежата е представила направените през 2021 г. промени в Националните кодекси за корпоративно управление в контекста на най-новите тенденции в развитието на корпоративното управление - за опазване на околната среда, защита на човешките права, справедливи условия на труд и добро управление (ESG).

Националната комисия по корпоративно управление чрез своя председател е представила направените през месец юли 2021 г. промени в Националния кодекс за корпоративно управление за дългосрочната ангажираност на акционерите и възнагражденията на корпоративното ръководство. В духа на най-новите тенденции в развитието на корпоративното управление в българския Национален кодекс за корпоративно управление са създадени и нови глава четвърта - Разкриване на финансова и нефинансова информация, и глава пета - Заинтересовани лица и Устойчиво развитие.

Със задоволство е било констатирано, че с предложени промени в Националния кодекс и тяхното прилагане от българските компании, България се нарежда сред първите държави в Европа, която своевременно е интегрирала в Кодекса за корпоративно управление принципите за опазване на околната среда, защита на човешките права, справедливи условия на труд и добро управление, коментират от Асоциацията.

