София, 15 ноември /Христо Воденов, БТА/

Компанията Huawei представи в София последните тенденции от света на бъдещето по време на пътуващото изложение Huawei Roadshow 2021 "Lighting Up the Future", съобщиха от офиса на фирмата в София.

Облачно базирано образователно приложение с добавена реалност, производствена линия, ръководена от изкуствен интелект и автоматизирана 5G технология за минната индустрия са малка част от интелигентните продукти, които Huawei разработва.

Тази година камионът на Huawei, който обикаля 16 града из целия свят, посети София, и посетителите имаха възможност да се запознаят отблизо с последните технологични иновации.

Благодарение на 5G технологиите, дейностите в широк спектър от индустрии могат да бъдат значително улеснени и оптимизирани. По време на Roadshow 2021 Huawei демонстрира интелигентно дистанционно управление на машини и съоръжения в минната промишленост, чрез което процесът на работа става много по-бърз, безопасен и ефективен. Чрез системата на Huаwei е възможно да се управлява багер от хиляди километри разстояние с изключителна прецизност. Ниската латентност на 5G мрежата съкращава времето на работния процес и дава възможност за осигуряване на дистанционен минен добив.

Високотехнологичните иновации на Huawei намират и приложение в образователния сектор - представена беше облачно базирана интелигентна дъска с многообразни функции, сред които автоматично трансформиране на ръкописен текст в печатен, прецизна графика и високотехнологична камера, подходяща за провеждане на ефективно онлайн обучение и дистанционни срещи.

Интерес сред посетителите е предизвикала VR игра, по време на която се пресъздава усещането, че играчите са в космически кораб. Сред интелигентните продукти на бъдещето са и дисплей от следващо поколение за осъществяване на 3D холограмни видео разговори, както и IdeaHub - специално разработена технология за интелигентен офис и ефективна образователна среда.

"Визията на Huawei е да предостави цифрови технологии на всеки човек, дом и организация, за да изгради напълно свързан интелигентен свят. В Huawei вярваме, че в интелигентното общество на бъдещето изкуственият интелект и 5G ще се превърнат в една от най-важните инфраструктури в живота ни, точно както електричеството в миналото, и в бъдеще най-накрая ще навлязат във всеки аспект от живота ни. Ето защо Huawei отдава голямо значение на технологиите на изкуствения интелект и се ангажира да предоставя по-добри услуги на нашето общество, предприятия, семейства и индивидуални потребители", коментира Дженсен Ли, генерален мениджър на Huawei Technologies България.



