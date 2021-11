Philips Monitors с отличие за иновация от CES 2022 11 ноември 2021 / 15:11 Tweet

Philips Monitors с отличие за иновация от CES 2022





София, 11 ноември /Христо Воденов, БТА/

Компанията Philips Monitors обяви днес, че е отличена с наградата "CES 2022 Innovation Awards Honoree" за своя 55-инчов дисплей за конзолна игра Philips Momentum 559M1RYV, съобщиха от компанията.

В тазгодишната програма CES Innovation Awards са получени над 1800 кандидатури. Обявяването на наградените се случва преди самото изложение CES 2022, най-определящото за индустрията технологично събитие, което ще се проведе между 5 и 8 януари в Лас Вегас, както и онлайн.

Програмата CES Innovation Awards, която е собственост на и се изпълнява от Consumer Technology Association (CTA), е годишно състезание за отличаване на изключителен дизайн и инженерни постижения в 27 продуктови категории от областта на потребителската електроника. Тези с най-висок рейтинг получават отличие "Best of Innovation". Съдии-експерти, включително представители на медиите, дизайнери, инженери и други, преглеждат кандидатурите и ги оценяват по иновация, инженерство и функционалност, естетика и дизайн.

Мониторът за конзолна игра 559M1RYV е проектиран да осигури ултимативно преживяване на феновете на Xbox, поставяйки нови стандарти при геймърските дисплеи за конзолите от следващо поколение, пише в съобщението. Включването на новата спецификация HDMI 2.1 позволява на новите конзоли с 4K резолюция по-бързо време за опресняване от 120Hz, HDR поддръжка с DisplayHDR 1000 и Always Low Latency режим да изобразяват чисти и плавни картини от игрите на 55 инча (139,7 см) панел. Philips Momentum 559M1RYV включва специално проектиран саундбар от инженерите на Bowers & Wilkins, британски производител на говорители.

