IF 15:50:01 09-11-2021

ES1547IF.035

високи технологии - възможности - представяне



С пътуващ шоурум Huawei ще представи в България

кола на бъдещето и 3D холограмни разговори





София, 9 ноември /Христо Воденов, БТА/

С пътуваш шоурум Huawei ще представи в България кола на бъдещето и 3D холограмни разговори, съобщиха от българския офис на компанията.

От 9 до 12 ноември Huawei Roadshow 2021 "Lighting up the future!" ще бъде в София. Пътуващото изложение ще демонстрира пред българската публика последните тенденции в технологичните решения, разработени от компанията. Камионът на Huawei, който минава през 16 града из целия свят, ще може да бъде открит пред бизнес център Megapark на бул. "Цариградско шосе" 115.

Производствена линия, ръководена от изкуствен интелект, кола на бъдещето и състезателни VR игри са част от множеството разработки на Huawei, които ще могат да бъдат изпробвани в камиона. Ще бъде демонстрирана и образователна технология с добавена реалност, която позволява на потребителите да имат бърз и лесен достъп до съдържанието на каквото и да е устройство.

Дисплей от следващо поколение за осъществяване на 3D холограмни видео разговори, както и IdeaHub - специално разработена технология за интелигентен офис, също са сред акцентите на Huawei Roadshow 2021.

Huawei ще представи и своите проекти от Tech4All, дългосрочна инициатива за дигитално приобщаване с цел използване на технологии и приложения от хора и организации навсякъде по света.





/ЕС/