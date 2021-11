Между 18 и 20 ноември ще се проведе конференцията IT NonStop 5 ноември 2021 / 10:48 Tweet

IF 10:49:01 05-11-2021

ZM1046IF.001

Високи технологии - конференция - организация



Между 18 и 20 ноември ще се проведе конференцията IT NonStop





София, 5 ноември /Христо Воденов, БТА/

Между 18 и 20 ноември ще се проведе конференцията IT NonStop, съобщава софтуерната компания DataArt.

Събитието ще състои изцяло онлайн, като темите са с акцент върху облачни изчисления, машинно обучение, изкуствен интелект и Data Science.

В конференцията ще участват експерти от компании като NVIDIA, Microsoft, Ocado, DataArt, Codete, SoftServe, както и представители на образователни институции. Сред лекторите тази година са и шестима българи - Мартин Тошев, Solution Architect в CoffeeCupConsulting, Михаил Матеев, CTO & Founder в Soft Project, Анета Ангова, мениджър в Ocado Technology, Ивайло Странджев, директор "Машинно обучение" в Hyperscience, д-р Преслав Наков, Катарски институт по компютърни изследвания, и Радостин Чолаков, основател на AzBuki.ML.

Участниците в конференцията ще се запознаят с последните тенденции в машинното обучение, виртуалната реалност, включително ползите и рисковете от внедряване на технологии, базирани на изкуствен интелект.

/ЦМ/