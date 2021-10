SAP е сред компаниите в света, предлагащи най-добри условия за работа, в класация на сп. Fortune 28 октомври 2021 / 12:12 Tweet

IF 12:12:31 28-10-2021

ES1210IF.017

софтуерна компания - работни условия - награда



SAP е сред компаниите в света,

предлагащи най-добри условия за работа,

в класация на сп. Fortune





София, 28 октомври /Христо Воденов, БТА/

Списание Fortune и платформата за изследване на мнението на служителите Great Place to Work отличиха SAP сред първите 25 компании в глобален мащаб, предлагащи най-добри условия за работа, съобщиха от подразделението на SAP в България.

Оценката е резултат от проучване, проведено измежду повече от 10 000 фирми и други организации работодатели. В изследването са участвали над 20 млн. служители по целия свят. От началото годината SAP е получила 114 награди за политиката си в сферата на човешките ресурси и развитието на работната среда както на глобално, така и на локално ниво. Сред тях е и Best Employer - отличието за SAP Labs България в конкурс на международната компания Kincentric, организиран по-рано тази година.

За в бъдеще SAP залага на нова концепция за гъвкав модел на работа - т. нар. Flex work, който включва комбинация на работа от офиса и от отдалечено място. SAP има повече от 102 400 служители в над 140 държави. През 2020 г. екипът в България нарасна с над 15 на сто, а през настоящата година са разкрити над 300 нови позиции за софтуерни специалисти, като разширяването продължава, посочват от компанията.





/ЕС/